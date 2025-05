ESCLUSIVA/ L’imprenditore abruzzese Di Stefano: “L’interesse per la Turris è reale”

La redazione di Vesuviolive.it ha raggiunto in esclusiva l’imprenditore abruzzese Attilio Di Stefano, attualmente presidente del Castelnuovo Vomano, squadra che milita nel campionato di Eccellenza e che sta disputando i playoff promozione.

Queste le sue dichiarazioni relative all’indiscrezione emersa nei giorni scorsi, circa il presunto interessamento da parte di una cordata all’acquisizione della Turris: “È vero, l’interesse c’è. La possibilità è concreta, ma attualmente non è stato fatto alcun passaggio, se non quello di verificare la fattibilità, in quanto la mia squadra, il Castelnuovo Vomano, è impegnata nei playoff per salire in Serie D.

Nell’eventualità in cui dovesse materializzarsi la cosa, sarei io il presidente, supportato da altri imprenditori che farebbero da ‘sponsor’. Ripeto, però, che fino ad ora si è solo sondato il terreno, quindi andiamoci con i piedi di piombo. Non sono ancora stato a Torre del Greco.

Le tempistiche che riguardano l’avanzamento delle fasi di questa operazione dipendono da quando terminerà il percorso ai playoff del Castelnuovo. In base a come andrà, capiremo come muoverci ed in quale categoria”.