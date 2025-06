Festa dei Quattro Altari, concerti e spettacoli gratis in piazza: da Andrea Sannino ai The Kolors

Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco, l'area concerti di via Comizi

Svelato il programma della Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco, tra concerti e spettacoli gratuiti in piazza: tra gli ospiti più attesi i The Kolors ed Andrea Sannino.

Festa dei Quattro Altari, tra eventi e concerti

Torre del Greco si prepara a vivere l’edizione 2025 della Festa dei Quattro Altari con un’esplosione di arte, spettacolo ed emozioni. E quest’anno, i riflettori saranno puntati in particolare su due location simboliche che si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione: i Mulini Meridionali Marzoli e via Comizi, pronte ad accogliere alcuni degli artisti più amati del panorama locale e nazionale.

Mulini Marzoli: il cuore pulsante dei giovani talenti (e non solo)

Venerdì 27 giugno i Mulini Meridionali Marzoli si trasformano in una fucina di energia e creatività grazie al Forum dei Giovani. A partire dalle ore 19:30, il pubblico potrà assistere a una carrellata di open act che promettono di incendiare il palco: Naomi Stella, Di Donna e Raiola, Piero e Michele e NancyDays porteranno sonorità fresche e stili originali, in un crescendo che culminerà con Gabriele Esposito, pronto a conquistare tutti con la sua chitarra e la sua voce. E non è finita qui: salirà sul palco anche Dedde, altro idolo dei giovanissimi, con la sua grinta e i suoi testi potenti.

Sabato 28 giugno, sempre ai Mulini, si cambia tono ma non intensità: alle ore 18:00 si terrà la presentazione del libro “Napoli due volte al dì” di Amedeo Colella, seguita dallo spettacolo “Nisciuno nasce ’mparato”. Una vera e propria immersione nella cultura partenopea tra aneddoti, lingua, modi di dire e risate. Apre la serata il progetto teatrale del Liceo De Bottis “Pulicenella parla greco”, tra ironia e tradizione.

Domenica 29 giugno, gran finale: dalle 20:00, sul palco dei Mulini arriva Peppe Iodice con la sua travolgente ironia, preceduto dalla Compagnia Sole Luna. E mentre la Basilica di Santa Croce si illumina con il videomapping “Spera sempre spera”, la festa si animerà anche poco distante, sulla storica discesa di via Comizi.

Via Comizi: l’area concerti che fa vibrare il cuore

Se c’è una location da cerchiare in rosso per gli amanti della musica è proprio via Comizi. Sul palco situato a due passi dal Palazzo Baronale e dal mare, ed al centro delle location di altari e tappeti, il 27 giugno alle ore 22:00 andrà in scena un concerto-evento imperdibile.

Nello Daniele & Friends si uniscono alla straordinaria Teresa De Sio per il tributo “Je sto vicin a te forever”, dedicato al mai dimenticato Pino Daniele. Un’esplosione di emozioni, radici e canzoni senza tempo, capaci di far vibrare le corde dell’anima di ogni appassionato di musica.

Sullo stesso palco, a 24 ore di distanza, salirà Andrea Sannino: la voce che da Ercolano è giunta ad incantare l’Italia intera con “Abbracciame” ed i suoi altri successi si esibirà per il pubblico dei Quattro Altari sabato sera 28 giugno dalle ore 22.

Ma il culmine della festa, dell’energia e della partecipazione è previsto per domenica sera, 29 giugno alle ore 22: quando sul palco principale della Festa dei Quattro Altari suoneranno i The Kolors. Reduci dai successi dell’ultimo Festival di Sanremo, Stash e compagni faranno saltare il pubblico al ritmo dei loro numerosi “tormentoni”.

La Festa dei Quattro Altari non è solo tradizione, ma anche rinascita, identità e passione. E quest’anno, tra i Mulini e via Comizi, l’arte incontra la città in un abbraccio che sa di musica, teatro, cultura e memoria, pronto a racchiudere ed emozionare sia le vecchie che le nuove generazioni.

Tre giorni da segnare in agenda, per tenersi liberi da impegni e gustare un weekend d’estate all’ombra del Vesuvio tra arte, risate e concerti, tutto rigorosamente ad ingresso gratuito per il pubblico: 27, 28 e 29 giugno, Torre del Greco è pronta a brillare, ancora una volta.