Scambio tra ASL e Comune: nuova postazione 118 a Viale Sardegna, grande progetto per parco Bottazzi

Sottoscritto lo scambio tra comune di Torre del Greco ed ASL, che assegna all’azienda sanitaria nuovi spazi presso viale Sardegna e all’ente di Palazzo Baronale l’utilizzo del parco Bottazzi.

Bottazzi e viale Sardegna, scambio tra Comune e ASL

Un patto strategico per la salute e il verde pubblico: Torre del Greco sigla un accordo che riporta in città due importanti presìdi sanitari e, allo stesso tempo, apre la strada alla riqualificazione di una delle aree verdi più estese del territorio. È quanto stabilito dalla scrittura privata firmata martedì 10 giugno tra il sindaco Luigi Mennella e il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo.

L’intesa prevede il comodato d’uso gratuito per quarant’anni di due immobili: da un lato, il Comune concede all’Asl parte di un fabbricato in viale Sardegna, dove saranno trasferiti l’Uopc (Unità Operativa di Prevenzione Collettiva) oggi attivo a Portici e una postazione del 118.

Dall’altro, l’ente di Palazzo Baronale riceve in gestione il parco urbano Bottazzi, con le aree limitrofe di proprietà dell’Asl, da trasformare in uno spazio verde attrezzato al servizio della collettività.

Vantaggi per i cittadini di Torre e non solo

“L’Uopc è un presidio essenziale per la salute pubblica, e presto – oltre a garantire i suoi interventi sul territorio – ospiterà anche l’ambulanza della Croce Rossa, oggi senza sede dopo i lavori in corso all’ospedale Maresca”, ha dichiarato il DG Russo.

Parole condivise dal primo cittadino, che sottolinea l’importanza dell’intesa: “Con questo accordo riportiamo a Torre due servizi fondamentali e otteniamo un’area verde che il Comune potrà gestire per i prossimi 40 anni. Vogliamo trasformarla in un grande parco urbano, dotato di servizi e spazi per eventi, attività sportive e sociali, a beneficio non solo del quartiere ma di tutta la città e anche oltre.”

Grandi progetti per parco Bottazzi: spiragli dalla Regione

L’accordo prevede che il Comune presenti un progetto di riqualificazione dell’area tra via Marconi e viale Balzano, da sottoporre all’Asl per l’approvazione.

Intanto, la Regione Campania – per voce della vicepresidente Loredana Raia – apre alla possibilità di un sostegno concreto, “considerata la valenza strategica dell’intervento e la sua estensione”.

Un segnale forte, dunque, che unisce salute, ambiente e partecipazione attiva, con l’obiettivo di restituire alla città un patrimonio troppo a lungo rimasto inutilizzato e garantire un presidio sanitario più tempestivo anche nella periferia sud della città del corallo.