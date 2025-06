Commissioni consiliari, Gallo propone nuove regole: “Più trasparenza, meno sprechi”

A Torre del Greco si punta ancora a “limare” i costi delle commissioni consiliari, nel segno della maggior trasparenza: in questa direzione sta andando il lavoro del consigliere Mirko Gallo, unico esponente del M5S in consiglio comunale.

Torre del Greco, verso commissioni trasparenti e “low cost”

Ottimizzare il funzionamento delle commissioni consiliari per garantire maggiore trasparenza, partecipazione e un utilizzo più razionale delle risorse pubbliche.

È questo l’obiettivo della nuova proposta presentata dal consigliere comunale Mirko Gallo (Movimento 5 Stelle), inviata ufficialmente al Segretario Generale Domenico Gelormini e al Presidente del Consiglio Gaetano Frulio, e già messa agli atti della I Commissione, quella che si occupa delle modifiche al regolamento.

I punti della richiesta e quelli già raggiunti

Tra i punti salienti della proposta: una durata minima di almeno 40 minuti per ogni seduta di commissione a partire dal raggiungimento del numero legale, così da assicurare una discussione concreta e legittimare l’erogazione del gettone di presenza.

Gallo chiede anche una razionalizzazione degli orari con un’unica convocazione giornaliera (eliminando la doppia convocazione), da fissare nella fascia 10:30-14, quella di maggiore partecipazione.

Altra novità suggerita riguarda l’organizzazione logistica: stanze diverse per ogni commissione, indicate nel calendario settimanale e comunicate in anticipo anche ai cittadini, tramite la home page del Comune o l’albo pretorio. Il fine è favorire la partecipazione pubblica e ridurre le confusioni.

Infine, si propone l’attivazione dello streaming delle sedute, laddove sostenibile, per rendere il lavoro consiliare realmente accessibile a tutti.

“A partire dalla nota inviata dal Segretario Generale a maggio – spiega Gallo – ho voluto fornire ulteriori spunti per migliorare l’organizzazione interna.

Alcuni cambiamenti sono già stati recepiti: oggi due dipendenti verbalizzano digitalmente le sedute e si punta alla pubblicazione dei verbali sul sito istituzionale. È il momento di fare un salto di qualità, nel segno della trasparenza”.