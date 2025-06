Officina Kokoro, Pilates all’aperto tra mare e Vesuvio: “Un altro tipo di energia” per corpo e mente

Officina Kokoro per i mesi estivi propone il pilates tra mare e Vesuvio

Tutta l’energia del pilates ma all’aperto: Officina Kokoro approfitta della bella stagione per proporre nuovamente questa esclusiva esperienza a Torre del Greco.

Con Officina Kokoro il pilates si fa all’aperto

C’è un’energia diversa che attraversa il corpo quando ci si allena all’aperto. La senti nella pelle che respira, nel respiro che si fa più pieno, nel contatto con il sole che tramonta sul mare o nella quiete di un giardino immerso nella natura.

Officina Kokoro, centro pilates di Torre del Greco diretto da Emanuela Cataldo, ha deciso di intercettare questa energia e trasformarla in movimento consapevole, dando vita – anche per quest’estate – a un’esperienza unica: il pilates all’aperto, nella splendida cornice vesuviana.

Tra l’abbraccio del mare e la pace del Vesuvio

Per tutto giugno e luglio, Officina Kokoro propone lezioni di pilates matwork e reformer in due location suggestive, dove ogni esercizio diventa un momento di connessione profonda con se stessi e con l’ambiente.

Il primo scenario è il Calasea, elegante lido sul mare, dove le lezioni si svolgono al tramonto, con il rumore delle onde e il cielo che si colora di rosa e arancio. Il secondo è un giardino privato ai piedi del Vesuvio, uno spazio intimo ed esclusivo dove è possibile praticare anche con il reformer all’aperto, una vera rarità in Campania.

“Allenarsi all’esterno genera un altro tipo di energia“, racconta Emanuela Cataldo. “È qualcosa che cambia completamente la percezione dell’attività: il corpo si apre di più, la mente si rilassa, la respirazione si approfondisce. Il contatto con la natura è parte integrante del benessere”.

Pilates all’aperto: “Può essere un test per partire a settembre con i corsi”

Questa formula, già sperimentata con successo nelle scorse stagioni, torna ora ancora più strutturata e rappresenta anche un’opportunità: una sorta di prova generale per mettersi alla prova, per decidere di tuffarsi totalmente nel mondo del pilates da settembre in poi.

Il pilates all’aperto non è solo una moda, ma una risposta intelligente e benefica alla stagione estiva: contrasta il caldo delle palestre chiuse, migliora l’umore grazie alla luce naturale, stimola il sistema immunitario, e aiuta a ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Officina Kokoro, le novità: il Gyrotonic

E mentre l’approccio si apre all’esterno, il cuore pulsante di Officina Kokoro continua a battere anche all’interno: proseguono le lezioni individuali, i percorsi personalizzati e, novità di rilievo, il metodo Gyrotonic, un sistema di movimento fluido e tridimensionale pensato per allungare, rafforzare e armonizzare il corpo con dolcezza.

Officina Kokoro si conferma così un punto di riferimento per chi cerca non solo forma fisica, ma anche benessere autentico, fatto di ascolto, consapevolezza e connessione con l’ambiente. Un laboratorio di movimento e vita dove ogni stagione porta con sé una nuova possibilità.

Dove si trova e contatti

Officina Kokoro Wellness Industry si trova al centro di Torre del Greco, II vico Abolitomonte 45.

Telefono: 350 957 8630

Facebook: Officina Pilates Studiocat

Instagram: officinakokorotorredelgreco