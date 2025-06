Non solo il Comune, per la Turris che verrà servirà anche il via libera dal Comitato Regionale della FIGC

Torre del Greco vive giorni di grande incertezza e tensione attorno al proprio movimento calcistico, dopo la dolorosa esclusione dalla Serie C, che ha gettato un’ombra su una piazza storica e appassionata. Il colpo è stato duro, ma non ha spento del tutto la speranza: mentre la città cerca di capire se e come ripartire, proseguono serrate le interlocuzioni tra le istituzioni locali e la cordata abruzzese interessata a rilanciare la Turris.

In prima linea, il sindaco Luigi Mennella, che sta seguendo da vicino gli sviluppi, con l’obiettivo di trasformare le manifestazioni di interesse in azioni concrete. L’intento è chiaro: ridare a Torre del Greco una squadra competitiva.

Domani giornata chiave, nel mentre sul futuro della Turris non ci sarà solo il Comune

Tuttavia, per passare dalla teoria alla pratica, sarà necessario attendere un snodo decisivo: il prossimo Consiglio Federale della FIGC, in programma giovedì 19 giugno. In quella sede si delineeranno i possibili scenari per un’eventuale riammissione o iscrizione in sovrannumero al campionato di Eccellenza, aprendo la strada a nuovi percorsi amministrativi e sportivi.

Tra i requisiti fondamentali per poter accedere a questa possibilità figurano:

Il versamento di 100mila euro a fondo perduto ;

; La composizione della nuova società con soggetti “puliti”, ovvero non coinvolti nella Turris negli ultimi cinque anni.

Un altro aspetto rilevante è che il via libera non dovrà arrivare solo dal Comune, ma anche dal Comitato Regionale Campano della FIGC, che sarà chiamato a valutare la solidità del progetto, la rispondenza ai criteri normativi e il piano di rilancio proposto dalla cordata. Solo dopo la delibera federale, la cordata e l’amministrazione comunale potranno definire nel dettaglio le strategie operative e formalizzare accordi per rimettere in moto il calcio a Torre del Greco.