Gli alunni della De Nicola-Sasso trionfano al Premio Troisi: primo posto con il corto “Documassimo”

Sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo De Nicola – Sasso a vincere il Premio Massimo Troisi per il miglior corto studentesco: a loro un assegno di mille Euro per acquistare materiale per fare cinema.

De Nicola – Sasso, miglior corto studentesco al Premio Massimo Troisi

È un successo che profuma di talento, impegno e memoria condivisa quello conquistato dagli alunni delle classi quinte D ed E dell’Istituto Comprensivo De Nicola-Sasso di Torre del Greco, vincitori del Premio Massimo Troisi – Miglior Cortometraggio Scuole con l’opera “Documassimo”.

Un risultato straordinario celebrato durante la serata conclusiva della XXV edizione della storica rassegna dedicata all’indimenticato artista napoletano, con la premiazione ufficiale a cura della vicepresidente della Regione Campania Loredana Raia.

Generazioni di registi crescono, nel segno di Massimo

Il cortometraggio nasce all’interno del progetto nazionale “Per Chi Crea”, promosso da SIAE e Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Campania attraverso l’iniziativa “Una Scuola al Massimo”. Un percorso formativo che ha portato i bambini a riscoprire la poetica di Troisi attraverso le sue scene più iconiche, guidati dal regista Domenico Di Frenna di NWM Network – SocialStation.it, che ha curato la realizzazione di tre opere audiovisive originali.

“Troisi non si racconta, si sente”, ha dichiarato Di Frenna ad ANSA, sottolineando come il progetto abbia voluto trasmettere ai più giovani il valore dell’unicità, dell’empatia e della memoria. Parole che si sono trasformate in immagini potenti, capaci di commuovere ed entusiasmare.

L’evento finale a Torre del Greco

Emozionante anche l’evento finale tenutosi al Cinema Corallo di Torre del Greco, con la partecipazione di Alfredo Cozzolino, amico storico dell’attore, e Gerardo Ferrara, controfigura ne Il Postino, che hanno regalato al pubblico racconti inediti e toccanti sul Troisi uomo, prima ancora che artista.

Fiera ed emozionata la dirigente scolastica Alessandra Tallarico, che ha espresso tutto l’orgoglio dell’istituto: “Un premio significativo che riconosce il valore di un lavoro corale e partecipato, capace di avvicinare i più giovani all’arte e alla cultura nel segno di Troisi, un linguaggio ancora vivo e ispirante”.