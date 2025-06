EX CORALLINI/ Nocerino al Campobasso, Iuliano verso la Serie A. Giannone potrebbe restare

Mentre a Torre del Greco si aspetta di scoprire il futuro della Turris. Tutti i calciatori che hanno fatto parte della rosa dell’ultima stagione, sono alla ricerca di nuovo mete per continuare la propria carriera. Tra sorprese, certezze e voglia di riaffermarsi ecco le situazioni più calde degli oramai ex corallini.

Dal sogno dei baby corallini alla volontà di Luca Giannone

Tra i calciatori più chiacchierati del momento c’è Luca Nocerino, il ragazzo di Torre del Greco, nonostante gli interessamenti dalla Serie B è pronto a firmare col Campobasso (che giocherà nel Girone C di Serie C). Sirene anche per il baby Iuliano, il portiere che tanto ha sorpreso nelle fila coralline ha interessamenti anche in Serie A, con l’Udinese in pole sul giovane estremo difensore.

Ancora incerta la situazione per Samuel Pugliese. Il centrocampista della provincia di Avellino è fortemente seguito da alcuni club di Serie B, ma nessuno di questi ha provato lo “sprint decisivo”, ma il tutto si potrà delineare nelle prossime settimane. Sirene di Serie D invece per Marcello Trotta, conteso secondo le ultime da: Nocerina, Savoia e L’Aquila.

Chi invece potrebbe restare ancora in corallino è Luca Giannone. Il fantasista non ha mai nascosto la sua volontà di vestire ancora la maglia della Turris e in caso di progetto convincente potrebbe continuare con la fascia da capitano al braccio, anche in Eccellenza.