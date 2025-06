Turris, Raiano esce di scena: “Senza appoggio politico si perde il tempo”

Continuano le voci sul prossimo presidente della Turris. Nel mentre c’è da segnalare un’uscita social di Umberto Raiano, uno dei nomi accostati ai corallini, che ha annunciato con una risposta ad un tifoso l’addio alla trattiva.

Il nome di Raiano era tra i più quotati fino a qualche settimana fa, negli ultimi giorni però è arrivata la svolta. Nel mentre la Turris attende, sulla propria strada sembra esserci l’Abruzzo.

Raiano non sarà il prossimo presidente della Turris, le sue parole

“Il calcio si fa in accordo con la politica se non c’è appoggio politico si perde solamente il tempo. In passato sono stati fatti tanti errori in merito. E poi aggiungo che le cose perbene senza stadio non si possono fare. Vi saluto, sicuro Torre del Greco troverà persone pronte per fare calcio e poter ripartire per vincere”.