Sabato 28 giugno a Torre del Greco nello Slargo via Falanga si è tenuto uno spettacolo a cielo aperto intitolato “Vita da mercato” a cura dell’Associazione Culturale Magma, in occasione della Festa dei Quattro Altari.

La zona storica mercatale si è animata di musica, parole e personaggi che hanno raccontato con passione l’anima più autentica della città.

Via Falanga: da mercato a palcoscenico

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha assistito incantato a una rappresentazione che ha saputo unire tradizione, musica e teatro in uno spazio urbano restituito alla collettività in una veste nuova.

Con “Vita da Mercato”, la città ha riscoperto il potere della cultura di strada, trasformando un luogo quotidiano in un rifugio dell’anima. Un evento che ha dimostrato come anche un’antica zona mercatale possa diventare scena viva della tradizione e identità torrese.

Via Falanga, da sempre cuore pulsante del commercio cittadino e punto di passaggio per i torresi nelle attività abituali, si è rivelata uno spazio duttile, capace di trasformarsi in teatro a cielo aperto, dove storia ed emozioni prendono forma tra le voci e passi della gente.

Una serata tra luci, canzoni e memoria viva.

Lo slargo, cuore pulsante del quartiere, ha accolto voci, suoni e colori in un’atmosfera densa di memoria e appartenenza. Protagonisti della serata sono stati personaggi popolari, canzoni tipiche napoletane e momenti di intensa emozione, con due sentiti omaggi all’autore Giuseppe Raiola: “La Corallina” e “I Tesori d”o Golfo”.

Tra le luci calde della sera e l’atmosfera unica del centro storico torrese, il pubblico ha assistito a una rappresentazione intensa, personaggi popolari e musica tradizionale napoletana. Una vera e propria festa di memoria collettiva e appartenenza.

Le piazzette e la loro rinascita

Un evento che “presta il fianco” ai progetti di rinascita e riconversione che sempre più spesso vengono messi sul tavolo sia dalle amministrazioni che dai cittadini: è stata la dimostrazione che anche la tradizionale zona mercatale può diventare palcoscenico, essere vista con occhi diversi dai torresi, dai turisti e lanciata verso una nuova identità ibrida nello scacchiere urbano cittadino.