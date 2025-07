ESCLUSIVA/ Turris, Di Stefano: “Sarò da Mennella un secondo dopo aver ceduto il titolo”

L’interesse di Attilio Di Stefano è concreto, reale. Tangibile. L’abbiamo constatato non solo parlando con lui in prima persona, ma anche raccogliendo le testimonianze dirette dei club coinvolti nel passaggio di titolo da Castelnuovo Vomano a Roseto degli Abruzzi (o Morro d’Oro), oltre che dei sindaci stessi.

Le operazioni in essere non sono semplici, bisogna innescare un effetto domino che parte dalla provincia di Teramo ed arriva a Torre del Greco. Circa 300 km. Una catena fatta di burocrazia, commercialisti e notai, che richiede certamente giorni.

Stamane, il sindaco corallino Luigi Mennella aveva ufficializzato l’accoglimento, da parte della FIGC, della richiesta di poter avere a disposizione della quarta città della Campania per numero di abitanti un titolo di Eccellenza per la prossima annata calcistica.

Il primo cittadino aveva sottolineato però anche il suo rammarico nel constatare che, alla scadenza stabilita per le ore 12 odierne, nessun imprenditore avesse inviato ufficialmente via mail la propria manifestazione d’interesse per rilevare la nuova Turris.

“Non nascondo una certa amarezza – aveva concluso Mennella – specie da parte degli imprenditori cittadini che pure in un recente passato sembravano avere ‘soluzioni’ per provare a risolvere i problemi della Turris”.

Nel pomeriggio, Attilio Di Stefano ha deciso dunque di sottolineare ai nostri microfoni come invece il suo interesse continui ad essere più che concreto, spiegando la motivazione che l’ha spinto a non inviare ancora alcuna mail: “Non l’ho fatto perché sono una persona seria. Non avrei potuto manifestare il mio interesse, seppur concreto, prima ancora di vendere il titolo del Castelnuovo Vomano.

Ho bisogno necessariamente di fare questo passaggio, ma richiede ancora qualche giorno. Esistono tempi burocratici e tecnici. Necessito ancora di poco. Un secondo dopo aver ceduto il club, mi presenterò dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e gli proporrò il mio progetto per far ripartire il calcio corallino”.

Di Stefano non promette solo solo idee, ma anche e soprattutto risorse e concretezza: “Ho molti giocatori, reduci dalla mia esperienza al Castelnuovo Vomano, che attendono solo l’ok per partire in direzione Campania”.

Pochi giorni. Poi, se le cose andranno nella direzione giusta, il calcio a Torre del Greco ripartirà. Finalmente.