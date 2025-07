Parte il Soggiorno Estivo UNITALSI: un sorriso a chi ne ha bisogno tra cibo, musica e giornate speciali

UNITALSI di Torre del Greco, parte oggi 3 luglio 2025 il soggiorno estivo presso la scuola Don Milani: un compleanno speciale per il settantacinquesimo anniversario delle attività nella città del corallo.

UNITALSI, a Torre del Greco parte il soggiorno estivo

Settantacinque anni di cammino, di abbracci silenziosi, di sorrisi donati senza clamore. A Torre del Greco prende il via il Soggiorno Estivo UNITALSI 2025, una delle esperienze più sentite e autentiche della nostra comunità, una “Vacanza del Cuore” che dura 22 giorni, dal 3 al 25 luglio, tra momenti di fede, amicizia e solidarietà.

Un traguardo importante per la Sottosezione torrese dell’UNITALSI, che celebra questo anniversario speciale all’Istituto Comprensivo Don Milani – plesso Parrella, ormai storica sede del soggiorno, resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Dirigenza scolastica. È qui che, da 25 anni, volontari e amici speciali si ritrovano per vivere insieme un’estate diversa, fatta di ascolto, presenza e amore vero.

Il cuore di chi fa del bene arriva lontano

Un amore che ha radici profonde, nei nomi indimenticabili di Mons. Luca Polese e della sig.na Ida Palomba, pietre miliari di questa lunga storia di carità. Ed è anche grazie alla loro eredità spirituale che il programma 2025 si annuncia ricco e coinvolgente: si parte il 5 luglio con il Rito di Apertura presieduto da Don Giorgio Cozzolino, si prosegue con celebrazioni, incontri istituzionali, momenti musicali e culmina il 16 luglio con il Charity Dinner “Cuore Buono di Chef”, giunto alla sua quarta edizione.

Il 20 luglio sarà il giorno della Peregrinatio del quadro della Madonna di Pompei, mentre il 24 si chiuderà con il tradizionale Flambeaux.

Un calendario di eventi benefici da non perdere

Ma ogni singolo giorno sarà un’occasione per accendere la speranza, rinnovare la fede e dimostrare che la carità, a Torre del Greco, ha ancora tanto da dire. Ne sono testimonianza i numerosi volontari che anche quest’anno danno vita ad un vero e proprio calendario di eventi con il solo scopo di allietare le settimane estive degli ospiti del soggiorno e dei loro familiari.

Tra gli eventi più attesi c’è proprio “Cuore Buono di Chef”, ma non sarà l’unico momento gastronomico: si parte, infatti, domenica 6 luglio con la serata offerta dalla Surgel Italia che allieterà gli ospiti con i propri prodotti dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Alfonso Punzo.

Il giorno successivo, 7 luglio, una giornata al mare per tutti gli ospiti mentre la serata sarà accesa da Nicola Di Lecce con il gruppo Etnica Ditirambo. Martedì 8 sarà la volta di Antonio Colantuono e Diego Sanchez.

Tutto il cuore degli artisti torresi

Artisti e musicisti torresi continueranno a metterci il cuore venerdì 18 con i Cipria che presentano la “Tombola Scustumata” con Lorenzo Penniello. Sabato 19 sul palco saliranno Maurizio Giobbe e Angelo Di Gennaro.

Non sarà da meno l’ultima settimana di soggiorno con gli appuntamenti in calendario che vedranno avvicendarsi alla Don Milani dei sostenitori storici dell’UNITALSI: lunedì 21 Magma Ensamble con il M* Liborio D’Urzo, martedì 22 il tour di Iacentino e la sua virtual band con Rosy Busiello farà la sua abituale tappa “Unitalsiana” con le melodie di Peppino Di Capri e non solo, mercoledì 23 ad emozionare gli ospiti sarà il sassofono di Pepito Sax in “Tu chiamale emozioni: io canto all’amore”.