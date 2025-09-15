Il girarrosto da “hit parade”: Pollomania rivoluziona la rosticceria a Torre del Greco

Un girarrosto e molto altro: c’è un posto a Torre del Greco dove il pollo non è solo buono, ma anche cool. Si chiama Pollomania, e già dal logo – un pollo con le cuffie – capisci che qui si mangia con gusto… e col sorriso.

Pollomania, il girarrosto con un ritmo in più

Siamo su Corso Vittorio Emanuele 118, in pieno centro ma anche poco distante dal porto: la zona è quella giusta, il mood è quello di chi vuole fare qualcosa di diverso.

Simona e Giovanni hanno deciso di non prendersi troppo sul serio, e forse proprio per questo Pollomania è un posto che i buongustai dovrebbero prendere molto sul serio tra le alternative per le proprie “abbuffate” o per lo sfizio della sera.

Non solo pollo: il meglio della rosticceria napoletana da Pollomania

Un’idea semplice ma geniale: offrire pollo e sfizi napoletani in chiave pop, giocando con nomi, atmosfere e soprattutto con la qualità. “La rosticceria napoletana è un altro mondo, provare per credere“, è l’invito dei due proprietari.

Il pollo è tenero, speziato con aromi naturali e soprattutto leggero da digerire, come ci tengono a sottolineare: “Chi lo assaggia si sorprende, non appesantisce, è perfetto per la sera”.

Il cibo perfetto tra il lavoro, la passeggiata ed il porto

Pollomania si trova in una zona centralissima, in corso Vittorio Emanuele, vicinissimo al Palazzo Vallelonga, poco distante dal confine con Ercolano. Una location ideale sia per chi vuole mangiare qualcosa di diverso tornando da lavoro la sera, ma anche per chi vuole godersi lo street food sul porto di Torre del Greco o, magari, al ritorno da una passeggiata rilassante (che, si sa, mette sempre un pò di appetito).

“Siamo originari di San Giovanni a Teduccio ma abbiamo scelto Torre del Greco perché è una città di belle persone: facciamo ristorazione da molti anni, abbiamo avviato diversi punti vendita nel napoletano e per questo crediamo nel valore e nella differenza che fanno i sapori tipici di Napoli“, spiega Giovanni.

Altra specialità napoletana di Pollomania: la classica “marenna”

“Ecco perché abbiamo voluto portarli anche in provincia ed è lo stesso motivo per il quale non temiamo concorrenza: perché sappiamo che si tratta di un esperienza del tutto diversa ed assolutamente alla portata di tutti”.

Dalla patatina “Elodie” al panuozzo “Geolier”

Il menu, ricco di combinazioni e personalizzazioni, è pensato per attrarre un pubblico giovane e curioso, ma anche le famiglie in cerca di una pausa gustosa.

Come? Iniziando dalle patatine, che qui non sono semplici contorni, ma protagoniste con nome e cognome: come si può non essere attirati da una patatina di nome “Elodie” con porchetta, oppure “J.Lo” con bocconcini di pollo?

Per i più classici c’è la “Lamborghini” ai wurstel, o la “Giorgia” con polpette. E sì, c’è pure la “Brancale” alla salsiccia. Tutte da 500 grammi, tutte da cantare. Magari da mangiare in macchina con un sottofondo musicale e l’aria fresca della sera o “meritatamente” sul divano, dopo una faticosa giornata quando di cucinare non hai proprio voglia. O passeggiando sul porto: si chiama street-food non a caso!

E poi ci sono i panuozzi, che non sono da meno: si chiamano Geolier, Luchè, Rocco Hunt, Vale Lambo, Samurai Jay, e portano in tavola tutto il gusto della rosticceria napoletana in chiave street. Tra le farciture: hamburger di scottona, crema di pistacchio, polpette, provola, salsiccia e friarielli.

Per i più “pigri” c’è la consegna a domicilio, chiamando direttamente Pollomania per le consegne in zona o sulle piattaforme JustEat e Deliveroo.

Pollo e sfizi per tutte le occasioni

È questa l’anima di Pollomania: una rosticceria che gioca con la cultura pop, con il linguaggio dei social e della musica, ma che sotto sotto fa sul serio. Il pollo – intero o a metà – è cotto a puntino, speziato naturalmente e leggero da digerire, ideale anche per la cena. “Chi lo prova ci dice sempre la stessa cosa: finalmente un pollo che non rimane sullo stomaco”, raccontano i titolari.

Perfetto per una cena informale, per lo “sgarro” settimanale, per la classica “mangiata da divano” con gli amici e per tutte quelle situazioni da “fame chimica”, Pollomania è il nuovo punto di riferimento per chi cerca qualcosa di buono, comodo e diverso dal solito.

La “mania” non è solo nel nome: è nella voglia di rendere il cibo popolare, accessibile, “easy” ma anche riconoscibile. A Torre del Greco, tra un selfie davanti al mare e una story con la vista sul Vesuvio, adesso c’è anche un pollo che si fa ricordare.

Pollomania: orari, dove si trova e contatti

Pollomania è aperta tutti i giorni a cena, dalle 18.00 alle 23:00, tranne la domenica.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 118 (nei pressi di Palazzo Vallelonga) Torre del Greco

Telefono: 375 940 6596

Facebook: PolloMania

Instagram: pollomania__

TikTok: pollomania_

Per il delivery:

JustEat

Deliveroo

Presenti anche su Glovo!