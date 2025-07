Bomba nella notte in via Litoranea a Torre, danni al Lavela. I proprietari: “Gesto grave”

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, una bomba carta è stata fatta esplodere all’esterno del Lavela Beach Club, noto ristorante di Torre del Greco, causando danni materiali alla struttura.

Bomba esplosa a Torre del Greco: danni al Lavela Beach Club

L’ordigno sarebbe stato piazzato nella notte, danneggiando il locale. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l’incolumità delle persone presenti nelle vicinanze. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

“Non riusciamo a comprendere le ragioni di un gesto tanto grave quanto incomprensibile. Lavela Beach Club è frutto di anni di sacrifici, passione e lavoro onesto: un’attività costruita giorno dopo giorno, con impegno e dedizione, che rappresenta una fonte di sostentamento non solo per la nostra famiglia, ma anche per molte altre che lavorano con noi e che vivono grazie a questa realtà” – hanno dichiarato Giuseppe e Francesco Lavela.

“Ci teniamo a precisare con assoluta chiarezza che siamo completamente estranei a qualsiasi forma di estorsione, minaccia o coinvolgimento in attività illecite. Le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza sono già state consegnate alla Polizia, che ha prontamente avviato le indagini per risalire ai responsabili. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e nel ripristino della legalità”.

“Nel frattempo, stiamo provvedendo alla riparazione dei danni e comunichiamo che Lavela Beach Club è regolarmente aperto con tutte le sue attività, e continuerà ad accogliere i propri clienti in totale sicurezza. Vi aspettiamo. Ringraziamo quanti ci stanno esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento difficile”.