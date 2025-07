Fondi PRIUS, il comune chiede progetti alla città: in arrivo 16 milioni per la rigenerazione urbana

Incontro a Palazzo Baronale sul programma PRIUS: aperta una manifestazione di interesse per associazioni e liberi cittadini che vogliano contribuire all’investimento dei fondi in arrivo pari ad oltre 16 milioni di euro.

Incontro sul programma PRIUS, in arrivo 16 milioni

Un’aula consiliare gremita, un confronto aperto alla città e una parola d’ordine: partecipazione. Si è tenuto a Palazzo Baronale l’incontro “Torre del Greco tra storia e innovazione”, promosso dall’amministrazione comunale per condividere con la cittadinanza gli obiettivi e le linee guida del programma PRIUS – il piano di rigenerazione urbana sostenibile che porterà in città oltre 16 milioni di euro.

“La nostra vision è chiara: puntiamo ad una città che sia riconoscibile nel mondo. Una città che faccia del suo artigianato un marchio di qualità ed eccellenza; che apra il mare non solo come vista ma come accesso, come risorsa; che sappia formare e trattenere giovani talenti; che attiri visitatori”, ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella in apertura.

Le parole del sindaco: i progetti già in essere

“Criticare è semplice, ma essere attivi è tutt’altra cosa. La nostra città è unica: basta affacciarsi al balcone e vedere quel mare che oggi è più pulito anche grazie al lavoro della Regione. Se impariamo che esistono delle regole da rispettare, scopriremo un’altra Torre del Greco”.

Palazzo Baronale, da simbolo del potere chiuso “con i chiavistelli”, diventa oggi “la casa di tutti, dove i ragazzi studiano, le associazioni discutono di ambiente e disabilità”, così la dipinge il Primo Cittadino.

E mentre Mennella annuncia “l’apertura del museo virtuale del corallo entro fine del prossimo mese”, ricorda anche che “ci sono anime detrattrici che godono quando le cose vanno male, ma il futuro si costruisce insieme”.

L’assessore Polese: “Portare i bagnanti da Napoli alla Litoranea, in ferrovia”

Più tecnico e concreto l’intervento del vicesindaco Michele Polese, che ha illustrato i settori su cui si concentreranno gli investimenti: viabilità, mare, scuola, cultura e sport. “Non basta sognare: dobbiamo agire. Abbiamo ripreso il dialogo con Autostrade per nuove bretelle e lo svincolo alla pinetina, e siamo all’opera per completare i tronchi della strada parallela alla Nazionale. Stiamo interloquendo con la ferrovia per portare la stazione a via Crescenzo Mazza e immaginare una vera metropolitana del mare: da Napoli al bagno in Litoranea”.

Tra i progetti emblematici, il recupero dei Mulini Marzoli, che intreccia storia e artigianato, e la rinascita di Villa Macrina: “Non è una periferia, ma un luogo centrale, da valorizzare con un caffè letterario e una sala matrimoni degna di questo nome”.

Quindici anni di fondi: dai “contenitori” al contenuto

L’incontro ha visto anche l’intervento della vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, che ha ribadito l’importanza del coinvolgimento dal basso: “Serve ritrovare, attorno ai futuri interventi, il senso di comunità”. A fare il punto sull’esperienza amministrativa è stato il dirigente Antonio Sarnello: “Siamo alla terza programmazione: Più Europa, Pics, ora Prius. È un lavoro che dura da oltre 15 anni”.

L’ingegner Valerio Brancaccio ha infine delineato l’approccio strategico: “Un insieme coerente di interventi multisettoriali orientati alla sostenibilità, all’inclusione, all’eliminazione del degrado e al miglioramento dei servizi”.

Una “vision” che sposta l’attenzione dal “contenitore”, inteso come investimenti su strutture ed infrastrutture, al contenitore: idee, azioni, nuovi modi di vivere la città all’interno di quelle stesse strutture e di rigenerarle in ottica sostenibile.

Chiunque voglia contribuire alla strategia del programma può compilare il modulo di manifestazione di interesse disponibile su priustorredelgreco.it entro il 31 agosto.