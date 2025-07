Agorà Party alla chiesa del Carmine: un sabato di musica, tradizioni e sapori “‘mmiezo ‘a Torre”

Agorà Party continua ad accendere l’estate a Torre del Greco: l’evento nato dalla passione del Gruppo Incappucciati con il sostegno della Parrocchia Santa Maria del Carmine anche stavolta ha saputo regalare alla città un momento indimenticabile, dove la fede si è fatta festa e la festa si è fatta comunità.

Festa e vita per la Madonna del Carmine

La festa comincia quando il sole è ancora alto in cielo: preparativi, stand artigianali che cominciano ad animarsi, i tattoo e street artist che si organizzano.

Un fermento speciale ha invaso le strade: la corsa dei carrocci, il salto della corda e gli “strummoli” di Carlo Boccia hanno riportato indietro nel tempo, facendo brillare gli occhi dei più piccoli e strappando sorrisi agli adulti.

E poi ancora colori e fantasia nel laboratorio creativo “Esplosione di festa e colori”, che ha trasformato i bambini in piccoli artisti, tra pennelli, storie e tanta gioia. Addirittura un “mini” campo da calcio ha fatto diventare campioni i più piccoli per una sera.

Agorà Party cresce tra futuro e tradizioni

Dalle 19 in poi, l’Agorà – vero simbolo di piazza viva e partecipata – si è accesa di voci, profumi e musica: stand gastronomici, cori, le musiche dal vivo e le esposizioni artistiche hanno dato vita a un percorso sensoriale e culturale che ha valorizzato il quartiere e le sue ricchezze umane.

Tra i momenti più intensi, il Memorial Francesco Frammossa con l’“Omaggio a Maria”: una preghiera collettiva che ha unito cuori e ricordi.

A seguire, lo spazio antistante la chiesa del Carmine è diventato palcoscenico di emozioni: prima con il concerto della Banda Musicale ACMT, poi con il coinvolgente DJ set “Una comunità che balla” che ha fatto danzare insieme nonni, genitori e bambini. Il gran finale: un’esplosione di tradizione e allegria grazie ai Luna Janara, che hanno incantato il pubblico con canti popolari e ritmi travolgenti.

La festa nata “dal basso” e che diventa grande

Agorà Party è una festa nata “dal basso” e che continua a crescere: c’è da giurarci che gli organizzatori non intendano fermarsi qui: un evento che esprime il senso di comunità dei volontari, degli organizzatori, delle attività commerciali della città intera che hanno supportato lo svolgimento della manifestazione.

Ancora una volta, lo stare insieme ed il lavorare per regalare alla comunità qualcosa di bello è stato il miglior modo per aprire la settimana di celebrazioni per la madonna del Carmine.