Torre del Greco, abbattuta casa abusiva dentro una scuola: era nel cuore del Parco del Vesuvio

Via Pisani a Torre del Greco

Ancora un abbattimento nel Parco Nazionale del Vesuvio: si tratta di un’abitazione ritenuta abusiva. I proprietari hanno scelto l’autodemolizione: è il quarto abbattimento in poche settimane.

Abbattimenti, giù una casa nel Parco del Vesuvio

Una casa con tanto di soggiorno, bagno e due camere da letto costruita dentro una scuola, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio.

Succede a Torre del Greco, in via Pisani, dove la Procura di Torre Annunziata ha dato esecuzione a due ordini di demolizione risalenti a sentenze del 2008 e 2009, cancellando un manufatto abusivo di circa 140 metri quadrati all’interno del complesso scolastico “Paradiso dei Bimbi”.

Si riparano le ferite dell’abusivismo

L’immobile sorgeva all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, in una zona ad alto rischio idrogeologico, vincolata paesaggisticamente, classificata come agricola e inserita nella fascia di protezione integrale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani.

La struttura, in muratura con copertura piana, era destinata a uso abitativo: una vera e propria casa nel cuore di un’area che dovrebbe essere tutelata come patrimonio ambientale e destinata a finalità pubbliche.

L’abbattimento eseguito dai proprietari

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di contrasto all’abusivismo edilizio portata avanti dalla Procura, guidata dal dott. Nunzio Fragliasso, che sottolinea come, anche in questo caso, si sia giunti a una autodemolizione da parte del proprietario, senza necessità di impiegare fondi pubblici già stanziati dall’Ente Parco.

L’abbattimento rappresenta la quarta demolizione in poche settimane all’interno del Parco del Vesuvio, un segnale forte in una terra spesso ferita dalla cementificazione illegale. L’abusivismo edilizio, storicamente radicato nel territorio vesuviano, trova oggi un argine sempre più concreto grazie alla sinergia tra giustizia e istituzioni ambientali.

Un gesto che va ben oltre la rimozione di qualche blocco di cemento: è un affondo diretto alla logica dell’illegalità, in nome di un futuro dove il territorio torna a essere bene comune e non terreno di conquista privata.