Il Jazz internazionale sbarca a Torre del Greco: nove serate con area food ed ingresso gratuito

A Torre del Greco torna la grande musica con “Voci d’Autunno Jazz Festival”, una rassegna che animerà i suggestivi spazi dei Molini Meridionali Marzoli con nove serate di concerti gratuiti, dal 5 al 28 settembre 2025.

Un appuntamento che porta in città artisti di fama internazionale e talenti italiani, tra jazz, blues, soul e contaminazioni con la musica d’autore. Gli appuntamenti animeranno i Mulini Marzoli ogni venerdì e sabato di settembre, oltre alla serata conclusiva di domenica 28.

Voci d’Autunno Jazz Festival: tutti gli artisti

Il festival si aprirà venerdì 5 settembre con l’energia travolgente di Sax Gordon & Luca Giordano Band, tra sax infuocati e sonorità R&B. Sabato 6 settembre sarà la volta di Daniele Di Bonaventura – Band Union, con il suo bandoneon capace di fondere tango, jazz e atmosfere classiche.

Venerdì 12 settembre andrà in scena Viva De André, progetto ideato da Luigi Viva con Luigi Masciari e Francesco Bearzatti, che reinterpreta in chiave jazz le canzoni immortali del cantautore genovese.

Sabato 13 settembre il palco sarà conquistato dalla voce potente di Michelle Denise – Sugar Queen Blues, tra soul e blues di grande intensità.

Il fine settimana successivo vedrà protagonista, venerdì 19 settembre, Mauro Ottolini con “Nada mas fuerte”, un viaggio musicale di grande impatto. Sabato 20 settembre toccherà invece a Nino Buonocore in jazz, con una speciale rivisitazione del repertorio del celebre cantautore in chiave jazzistica.

Il festival proseguirà venerdì 26 settembre con i Southern Jazz Players e il progetto “Jazz under Vesuvio”, che celebra la tradizione del jazz nella cornice partenopea. Sabato 27 settembre arriverà dall’America il soulman Leon Beal, accompagnato dalla sua full band di Boston per un concerto travolgente.

Gran finale domenica 28 settembre: Antonio Onorato gioca in casa con il suo Neapolitan Avantgarde Quartet, che unisce radici napoletane e sperimentazione jazz contemporanea.

540 posti a sedere, 1500 in piedi: prevista anche area food

Nove serate, nove viaggi diversi nel mondo del jazz e delle sue contaminazioni, tra artisti internazionali e protagonisti italiani, per un cartellone che si preannuncia unico. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e inizieranno alle ore 21. L’area predisposta nei Mulini Meridionali Marzoli di via Calastro conta 540 posti a sedere (disponibili fino ad esaurimento) e circa 1500 posti in piedi.

Non solo musica in queste nove serate: prevista anche un’area food per una serata da passare in totale relax tra buona musica e sapori spettacolari. Un’occasione per vivere la magia della musica dal vivo in una cornice suggestiva come quella dei Molini Meridionali Marzoli, trasformata – ancora una volta – in un vero palcoscenico sotto le stelle.