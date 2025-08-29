Addio a Carmela Campagna, l’angelo degli scout di Torre del Greco: il ricordo commosso di chi l’ha conosciuta

Torre del Greco perde una sua amata e rispettata cittadina: Carmela Campagna, donna che ha dedicato la vita alla comunità, lasciando un’impronta indelebile soprattutto nel cuore dei più piccoli. Aveva 57 anni.

Carmela Campagna, addio ad una torrese che tutti volevano bene

Con il suo sorriso instancabile e la capacità rara di ascoltare e accogliere, Carmela è stata un punto di riferimento per intere generazioni. Capo scout per vocazione, pasticcera per passione e volontaria: tanti i ruoli che ha ricoperto, ma un unico filo conduttore ha segnato la sua esistenza: l’amore per i bambini e la convinzione che il futuro di una città passi sempre attraverso di loro.

“Se ne va un pezzo di storia di Torre del Greco” è il sentimento unanime che in queste ore unisce chi l’ha conosciuta. Le sue giornate erano fatte di gesti semplici, ma preziosi: una parola di incoraggiamento, una carezza, un consiglio sincero.

Sempre presente, sempre attiva, Carmela ha rappresentato quella parte migliore della città che lavora nel silenzio, senza clamore, ma con risultati che restano.

I ricordi delle persone care

La sua eredità non è fatta solo di ricordi, ma di veri e propri “semi piantati”: nei sorrisi dei bambini che ha aiutato a crescere, nelle famiglie che ha sostenuto nei momenti difficili, nella famiglia e negli amici che hanno trovato in lei un esempio di dedizione e umanità.

“Con il cuore colmo di tristezza ma anche di gratitudine ricordiamo la nostra cara amica Carmela, che fin dall’inizio del nostro cammino ha condiviso con noi momenti importanti della vita, nello scoutismo ed oltre”, si legge tra i più commossi messaggi che i suoi cari stanno lasciando sui social in queste ore.

Vogliono ricordarla così, con quello che era diventato il suo “slogan”: “Estote parati”, siate pronti. Questo era il suo spirito ed è così che gli amici vogliono ricordarla: pronta, sorridente e fedele ai suoi nobili valori.