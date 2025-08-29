È festa a Portosalvo! Una settimana di eventi e la suggestiva processione sul mare: i dettagli

Portosalvo si prepara alla sua festa estiva: settembre porta con sé un imperdibile appuntamento per tutti i torresi ed un’occasione di gioia ed aggregazione per i residenti della zona mare.

Portosalvo, un quartiere in festa per gli appuntamenti estivi

Torre del Greco si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno: la Festa Estiva della Madonna di Portosalvo. Dal 6 al 14 settembre 2025 il borgo marinaro si trasformerà in un crocevia di fede, folklore e comunità, con un ricco programma di celebrazioni religiose e momenti di aggregazione popolare.

Il via è fissato per sabato 6 settembre con il Santo Rosario, la celebrazione eucaristica e, in serata, l’attesissimo spettacolo “La Corrida”, che aprirà la festa all’insegna dell’allegria e della condivisione. Domenica 7 settembre sarà invece la giornata dedicata alle famiglie, con la consacrazione alla Madonna, un momento che da sempre richiama fedeli e devoti da tutta la città.

Tra gli appuntamenti più attesi non mancherà l’evento folkloristico per eccellenza: venerdì 12 settembre è in programma “Portosalvo… è festa abbasciammare!”, la grande festa di popolo con stand gastronomici, musica e animazione lungo la zona del porto, cuore pulsante della tradizione marinara torrese.

La Madonna tra le onde del mare: l’evento in diretta su Vesuviolive.it

Sabato 13 settembre sarà il momento della Solenne Processione per le vie cittadine, seguita domenica 14 dalla spettacolare Processione a Mare, che vedrà il simulacro della Madonna di Portosalvo portato tra le onde del Golfo di Napoli.

A presiedere la celebrazione sarà il Vescovo ausiliare di Napoli, Monsignor Francesco Beneduce, in quello che è da sempre l’evento più suggestivo della festa, capace di unire sacro e popolare in una cornice unica al mondo. Vesuviolive.it, come già avvenuto lo scorso anno, trasmetterà in diretta la processione del quadro della Madonna su un’imbarcazione che solcherà lo specchio d’acqua antistante il porto cittadino, seguito come da tradizione da numerose altre barche.

Devozione e cultura popolare nel settembre torrese

Il calendario non si chiuderà subito: domenica 21 settembre è prevista infatti l’Ottava della festa con il solenne canto del Te Deum, ultimo atto di una celebrazione che affonda le radici nella storia e nell’identità della marineria torrese.

Una settimana intensa, che intreccia fede e tradizione, ma che rappresenta anche un’occasione di incontro per l’intera comunità. La Festa Estiva di Portosalvo resta così un appuntamento imperdibile per chiunque voglia respirare l’anima autentica di Torre del Greco, tra devozione, mare e cultura popolare.