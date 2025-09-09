“Pilates, non solo fitness ma salute: vi spiego perchè”: l’intervista ad Emanuela di Officina Kokoro

Il Pilates non è soltanto un’attività di fitness, ma un vero e proprio strumento di cura e prevenzione. A Torre del Greco questo approccio è stato sviluppato e consolidato da Officina Kokoro, lo spazio dedicato al movimento consapevole guidato da Emanuela Cataldo, che porta avanti una filosofia chiara: educare il corpo a stare meglio, riducendo dolori e rallentando l’avanzare delle patologie croniche.

Pilates, come sentirsi più belli ed in salute

Molti si avvicinano al Pilates pensando a un allenamento dolce, ma in realtà dietro c’è molto di più. Studi clinici dimostrano che questa disciplina, se svolta con metodo e costanza, contribuisce a migliorare la postura, a rinforzare il cuore, a ridurre il dolore lombare e a contenere problematiche degenerative come artrosi e osteoporosi.

Una visione che Emanuela conferma ogni giorno nella sua sala di allenamento: “Il Pilates è fondamentale per chi ha problemi cronici: scoliosi strutturate, ernie, osteoporosi, artrosi. Non sono condizioni che si possono eliminare, ma si possono tenere sotto controllo. Dopo la fase acuta gestita da medici o fisioterapisti, il Pilates diventa una terapia di mantenimento che evita ricadute e peggioramenti”.

La disciplina che “resetta” il tuo corpo

La differenza rispetto al fitness tradizionale sta proprio nella finalità. Se molte attività sportive si concentrano sulla performance e sullo sviluppo muscolare, il Pilates lavora sulle basi: la postura, il respiro, la consapevolezza del movimento.

Non a caso Emanuela sottolinea: “Attraverso l’allenamento andiamo a riequilibrare il corpo. Se per anni ha assunto una postura scorretta, lo dobbiamo “resettare” e insegnargli un nuovo modo di muoversi. È un lavoro di educazione, non immediato, che richiede impegno e concentrazione. Ma con il nostro supporto, tante e tanti hanno raggiunto risultati straordinari”.

Questo non significa che il Pilates sia superiore ad altre attività, ma che risponde a esigenze specifiche. “Non c’è uno sport migliore in assoluto: l’importante è muoversi. Però il Pilates è diverso, perché la contrazione muscolare non è la stessa del fitness. L’attività fisica tradizionale, se fatta bene, fa bene; ma chi ha certe problematiche trova nel Pilates la risposta più adatta”.

Un concetto che rispecchia le ricerche internazionali, secondo cui il Pilates può ridurre dolore cronico, rigidità e rischio di cadute negli anziani, con benefici anche su ansia e stress.

Il valore aggiunto del Gyrotonic a Officina Kokoro

Da non confondere con il tradizionale Pilates, il Gyrotonic rappresenta una proposta innovativa nel panorama del movimento consapevole, ideale per chi cerca un metodo profondamente olistico. Questo sistema si basa su sequenze fluide e tridimensionali, eseguite su attrezzature speciali – come la famosa “pulley tower” – che favoriscono movimenti circolari e ondulatori, senza comprimere le articolazioni. Il risultato è un lavoro simultaneo su muscolatura tonica e articolazioni libere da tensioni e urti.

Al lavoro sul Gyrotonic

I benefici, documentati da numerosi studi e testimonial, sono molteplici: maggiore flessibilità della colonna, miglior tono muscolare profondo, equilibrio neuromuscolare, postura corretta e mobilità articolare preservata.

Officina Kokoro si distingue perché è il primo centro a Torre del Greco ad offrire questa disciplina: le trainer Emanuela Cataldo e Ilaria Massa, entrambe certificate, guidano i partecipanti in sessioni studiate per attivare la muscolatura profonda, decomprimere il corpo e correggere errori posturali. Il Gyrotonic qui diventa un percorso esperienziale unico, capace di affiancarsi al Pilates e rafforzare il benessere globale — fisico, nervoso e mentale, in pieno spirito “Kokoro”.

“Contatto costante con medici specialisti: non siamo un mondo chiuso”

Da Officina Kokoro non c’è improvvisazione. Ogni percorso viene calibrato in base alle necessità della persona e, quando serve, si attiva un dialogo costante con altri professionisti sanitari.

“Se mi rendo conto che una persona ha sempre lo stesso dolore e non basta più il mio intervento, la invio dal medico, dal fisioterapista, dal posturologo. Non è un mondo chiuso: io resto nel mio campo e mi confronto con colleghi di fiducia per il bene della persona”. Un approccio che rende il centro un punto di riferimento sicuro, dove l’attività fisica non si sostituisce alla medicina, ma la affianca in un percorso condiviso.

Pilates, la salute comincia dalle buone abitudini

Non mancano, naturalmente, anche coloro che scelgono il Pilates non per motivi clinici, ma per preferenza personale. Giovani che vogliono tonificare in maniera armonica, adulti che cercano un’attività meno traumatica del fitness tradizionale, persone che trovano nel respiro e nella concentrazione un antidoto contro lo stress quotidiano.

Per tutti vale la stessa regola: costanza e continuità. “Il Pilates deve diventare un’abitudine. Due volte a settimana: non è un di più, è una parte dello stile di vita di chi vuole stare bene”, ricorda Emanuela.

Sullo sfondo, c’è la filosofia che dà il nome al centro: Kokoro, cuore e spirito. Un luogo che non offre semplicemente corsi, ma un percorso di trasformazione, in cui mente e corpo ritrovano armonia. Lo confermano i tanti allievi che, dopo aver iniziato per necessità, hanno scoperto un benessere più ampio, fatto di libertà di movimento, maggiore energia e riduzione dello stress.

Kokoro, molto più che una palestra

Officina Kokoro si presenta così non come una palestra qualunque, ma come una realtà che intreccia fitness, recupero delle potenzialità e funzionalità di mente e corpo e benessere globale. Un presidio di salute sul territorio, che unisce la professionalità alla cura della persona, accompagnandola passo dopo passo verso un equilibrio duraturo.

Il messaggio finale è chiaro: il Pilates non è una moda, ma una scelta di salute. Ed è nelle mani giuste, come quelle di Emanuela Cataldo e del suo team, che diventa uno strumento capace di cambiare la qualità della vita.

Dove si trova e contatti

Officina Kokoro Wellness Industry si trova al centro di Torre del Greco, II vico Abolitomonte 45.

Telefono: 350 957 8630

Facebook: Officina Pilates Studiocat

Instagram: officinakokorotorredelgreco