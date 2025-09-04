Vesuvio Live

Torre del Greco, carabinieri fermano un’auto e trovano pistole e passamontagna: due arrestati

Set 04, 2025 - Giuseppe Mennella

Sono stati arrestati a Torre del Greco dopo una perquisizione dei carabinieri alla loro auto, avvenuta in piena notte: nell’auto c’era tutto il necessario per compiere rapine o furti.

Due arrestati a Torre del Greco, in auto il “kit del rapinatore”

L’attività di controllo del territorio durante le ore notturne ha consentito ai carabinieri della sezione radiomobile di arrestare due soggetti e sventare, potenzialmente, qualche atto delittuoso che gli stessi si stavano accingendo a compiere, data l'”attrezzatura” che i due avevano con loro in macchina.

I fatti si sono svolti alle 4 circa di quest’oggi, 4 settembre: la gazzella dei carabinieri sta percorrendo la centralissima via Vittorio Veneto quando nota una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.

I militari tentano di fermare la vettura, ma a quanto pare i primi tentativi risultano più difficili del previsto poiché l’auto tenta la fuga.

Volti già noti alle forze dell’ordine, hanno tentato la fuga

Un gesto che accredita maggiormente l’idea che i due abbiano qualcosa da nascondere: i carabinieri riescono a raggiungerli e li fermano.

In auto ci sono due persone del posto: G.R. di 26 anni e M.F. di 22 anni. Entrambi sono volti già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri decidono di perquisire l’auto e la perquisizione conferma i sospetti iniziali.

Pistole, proiettili e passamontagna nell’auto fermata

Nel Range Rover vengono trovate una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 proiettili. I due sospettati avevano con sé anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata e i due uomini sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni.

I carabinieri hanno spiegato che il materiale sequestrato potrebbe far parte di un vero e proprio “kit del rapinatore”: attualmente sono in corso indagini per capire se l’attrezzatura sia stata utilizzata di recente per attività criminali.

