Nuovi operatori ecologici e autisti estratti in diretta streaming: tutti i nomi dei neoassunti

Si è tenuta ieri l’estrazione pubblica dei nomi che lavoreranno in Velia Ambiente sul comune di Torre del Greco almeno per i prossimi 6 mesi.

Estrazione dei nuovi operatori Velia, ecco i nomi

L’avviso dell’azienda che si occupa dell’igiene pubblica a Torre del Greco prevedeva la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato (6 mesi prorogabili) full-time di 20 operatori ecologici e 5 operatori con mansione di autista.

Tra i requisiti di partecipazione necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, essere residenti sul territorio di Torre del Greco da almeno un anno.

Agli aspiranti operatori ecologici era richiesto il possesso di patente di categoria “B” in corso di validità, mentre per gli autisti un’età compresa tra i 21 e i 40 anni e il possesso di patente di categoria “C” e della carta di qualificazione del conducente “CQC”, o superiore in corso di validità, oltre alla dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere stati rinviati a giudizio in procedimenti pendenti.

Ieri il sorteggio ai Mulini Marzoli

L’estrazione dei nominativi che andranno a formare le due graduatorie è avvenuta ieri mattina nell’area esterna degli ex Mulini Meridionali Marzoli e trasmessa da Velia Ambiente in diretta streaming.

Presente al banco delle operazioni di estrazione il consigliere Luigi Mele presidente della commissione trasparenza.

Sono state ufficializzate oggi sul sito di Velia Ambiente le graduatorie degli estratti. I primi 20 dell’elenco degli addetti allo spazzamento ed i primi 5 dell’elenco autisti entreranno a far parte degli addetti alla nettezza urbana di Torre del Greco, nei rispettivi ruoli, con un contratto semestrale rinnovabile. In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Di seguito, i due elenchi pubblicati dall’azienda a cui è affidata la raccolta.