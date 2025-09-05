Buoni libro, due settimane per richiederli: ecco a chi spettano e la procedura per ottenerli

Pubblicate le indicazioni del comune di Torre del Greco per le richieste di buoni libro: le domande possono essere presentate online dal 9 al 22 settembre.

Buoni per l’acquisto di libri scolastici a Torre del Greco: come funziona

Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna anche il sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo. L’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha pubblicato l’avviso per la fornitura dei testi agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Campania. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 9 al 22 settembre 2025.

Il provvedimento porta la firma dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariateresa Sorrentino, e del dirigente comunale Gaetano Camarda.

Al beneficio possono accedere le famiglie con Isee 2025 in corso di validità, rientrante in due fasce precise: la prima da 0 a 10.633 euro, la seconda da 10.633,01 a 13.300 euro. Le risorse disponibili saranno destinate prima alla copertura del fabbisogno degli studenti in fascia 1, mentre la fascia 2 verrà finanziata solo con eventuali fondi residui.

L’importo massimo è 280 euro, richieste aperte da martedì 9 settembre

L’intervento prevede contributi differenziati in base alla classe frequentata e sarà erogato tramite cedole. Per la scuola secondaria di primo grado si parte da 280 euro per la prima classe, 110 per la seconda e 125 per la terza. Per la secondaria di secondo grado, invece, gli importi variano da 260 euro per la prima classe fino a 210 euro per la quinta.

Come sottolinea l’avviso, “per essere ammesso al beneficio il richiedente dovrà presentare istanza esclusivamente online, compilando il modulo disponibile al link dedicato, inserendo il codice fiscale dello studente e tutti i dati richiesti”. Non saranno accettate domande incomplete, con Isee superiore a 13.300 euro o prive della documentazione necessaria (in caso di Isee pari a zero occorre presentare anche specifica attestazione).

Le famiglie avranno dunque due settimane di tempo – da martedì 9 a lunedì 22 settembre, fino alle 23:59 – per inoltrare la propria richiesta. Tutti i dettagli e le istruzioni operative sono disponibili sull’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco