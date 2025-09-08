Jazz Festival a Torre del Greco, “buone le prime”: Sax Gordon fa ballare i Mulini Marzoli

Successo per le prime due serate del Jazz Festival “Voci d’Autunno” a Torre del Greco: venerdì 5 e sabato 6 settembre energia pura ai Mulini Marzoli con Sax Gordon, la Luca Giordano Band e Daniele Di Bonaventura.

Jazz Festival, serate per tutti i gusti a Torre del Greco

Se il buongiorno si vede dal mattino, ai Mulini Marzoli di Torre del Greco tutta la bellezza di riappropriarsi di uno spazio di archeologia industriale per un evento che coniuga buona musica per tutti, irresistibili sapori locali e l’arte dei migliori visual artists cittadini si è vista dalla sera, esattamente da quella di venerdì scorso.

Il 5 settembre si è, infatti, aperto ufficialmente il “Voci d’Autunno Jazz Festival”, la rassegna che per tutto il mese di settembre animerà l’area di via Calastro con prestigiosi nomi di artisti jazz e blues di calibro mondiale.

Ad aprire le danze, è proprio il caso di dirlo, Sax Gordon e la Luca Giordano Band che nella prima serata hanno riempito i 540 posti a sedere predisposti ai Mulini.

Sax Gordon, Luca Giordano e Di Bonaventura: fiati e bandoneon accendono Torre

Ma molti non hanno resistito a restare “seduti”, trascinati sul ritmo irresistibile di Gordon: il musicista giunto da Boston per l’occasione ha coniugato il suo stile musicale energico e vibrante all’accompagnamento della Luca Giordano Band, che tornerà a fine mese sul palco del festival insieme a Leon Beal, altra stella USA del genere.

Cambia lo strumento ma non il risultato sabato 6 settembre, quando ad accendere la platea è il bandoneon di Daniele Di Bonaventura, che sigilla con la sua performance il primo weekend della kermesse, fortemente voluta dal sindaco Luigi Mennella e dall’Ufficio Cultura del comune di Torre del Greco per la direzione artistica – carica di passione oltre che di competenza – di Gennaro Russo.

Il programma del prossimo weekend

Corde e fiati torneranno a vibrare questo venerdì con Viva De Andrè: lo spettacolo di Luigi Viva, Luigi Masciari e Francesco Bearzatti che rielabora i successi di Faber in chiave jazz senza mettere in secondo piano l’impegno sociale e civile del cantautore della scuola genovese.

Sabato 13 sarà la volta di Michelle Denise, la “Sugar Queen Blues” una delle più dinamiche voci del blues contemporaneo direttamente da Chicago.

A completare tutte le serate musicali un’offerta artistica e gastronomica di assoluto rilievo: un’area food con salumi, formaggi e specialità street food, birra alla spina e posti a sedere con vista sull’incantevole panorama del porto cittadino.

All’interno dei locali del Cobar Stecca, numerosi artisti cittadini esporranno le loro opere tra scultura, pittura e fotografia.