Torre del Greco: ruba un borsello in gelateria e investe la vittima, arrestato 67enne

I carabinieri hanno arrestato G.C., 67enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco, il fatto è avvenuto la mattina del 4 settembre. C. sarebbe entrato in una gelateria in corso Vittorio Emanuele e, approfittando della distrazione di un dipendente, avrebbe afferrato il suo borsello per poi fuggire a bordo di un’auto, anch’essa rubata.

La vittima, accortasi del furto, ha tentato di inseguirlo, venendo però investita dal veicolo guidato dal 67enne, che poi si è dato alla fuga.

Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri, coadiuvati dalla polizia locale di Torre del Greco, sono riusciti a individuare l’autore del reato. C. è ora in carcere e il fermo è stato convalidato.

La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 20 giorni.