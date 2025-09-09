“Torre in Fiaba”, a Villa Macrina tre sabati pomeriggio per tornare bambini in una location da favola

Arriva “Torre in Fiaba”, tre sabati di settembre dedicati ai più piccoli – ma non solo – tra arte, musica e teatro nella splendida cornice di Villa Macrina.

“Torre in Fiaba”, a Villa Macrina tre giornate per tornare bambini

Un’iniziativa che si rivolge ai più piccoli ma che promette di far riscoprire anche agli adulti la gioia delle fiabe. “Torre in Fiaba” è l’evento promosso dal comune di Torre del Greco a cura de “La Fabbrica del Divertimento” che si svolgerà a Villa Macrina nei sabati di settembre.

Tre pomeriggi in una cornice – appunto – da “favola”: la villa del ‘700 in via Nazionale, nel quartiere di Santa Maria La Bruna, ospiterà a partire dalle 17.30 iniziative che spazieranno tra laboratori d’arte creativa, musica e spettacoli teatrali.

Parcheggio gratuito all’Angioletti

Un evento non solo per bambini ma “a dimensione di bambino” quello realizzato da “La Fabbrica del Divertimento” su indirizzo dell’Ufficio Cultura del comune diretto da Gaetano Camarda, con il finanziamento di Città Metropolitana.

L’area esterna di Villa Macrina è dotata anche di giostrine per un divertimento ed un relax totale immerso nel verde. Un relax pensato anche per i genitori che potranno comodamente parcheggiare gratis negli spazi della scuola Angioletti, distante pochissimi passi, in via Giovanni XXIII.

Il programma completo

Si comincia questo sabato, 13 settembre: il tema sarà “Natura da fiaba”, racconti della natura tra arte, musica e teatro. Sabato 20 settembre sarà dedicato alla fiaba classica, con stravaganti riletture dei più noti racconti. Ultimo sabato di settembre, giorno 27, il tema saranno le “Fiabe dal mare”, con un intreccio tra i racconti fantastici ed il mondo degli oceani. Di seguito il programma completo con le attività e le età consigliate per parteciparvi.

Torre in Fiaba, il programma completo

Ma attenzione! Gli organizzatori tengono a sottolineare che si tratta di età indicative: perché fiabe, arte, musica e teatro non hanno età. L’invito quindi è rivolto a tutti, ai più piccoli, ai grandi e a chi riesce ad ascoltare ancora il bambino che è dentro di sé.

Sabato 13 settembre 2025

NATURA DA FIABA – Racconti dalla natura tra arte, musica e teatro.

A cura de La Fabbrica del Divertimento

ore 17.30

TUTTO IL MONDO IN UN GIORNO

Laboratorio creativo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 5 ai 10 anni

LA FORESTA INCANTATA

Concerto musicale interattivo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 2 ai 10 anni

ore 18.30

COSÌ LONTANI COSÌ VICINI – Ovvero di come l’anatroccolo imparò a volare

Spettacolo teatrale con Il Teatro nel Baule

Consigliato dai 2 ai 10 anni

Sabato 20 settembre 2025

LA FIABA CLASSICA – Stravaganti riletture tra arte, musica e teatro.

A cura de La Fabbrica del Divertimento

ore 17.30

RITRATTO DA FIABA

Laboratorio creativo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 5 ai 10 anni

MUSICA PER MENESTRELLI

Concerto musicale interattivo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 2 ai 10 anni

ore 18.30

DOV’È FINITO IL PRINCIPE AZZURRO?

Spettacolo teatrale con Il Teatro nel Baule

Consigliato dai 2 ai 10 anni

Sabato 27 settembre 2025

FIABE DAL MARE – Navigando tra arte, musica e teatro.

A cura de La Fabbrica del Divertimento

ore 17.30

OLTREMARE

Laboratorio creativo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 5 ai 10 anni

MUSICA MEDITERRANEA

Concerto musicale interattivo con La Fabbrica del Divertimento

Consigliato dai 2 ai 10 anni

ore 18.30

SOS OCEANO

Spettacolo teatrale con Il Teatro nel Baule

Consigliato dai 2 ai 10 anni