Torre del Greco, incidente mortale a via Purgatorio nella notte: muore una 22enne di Acerra

Uno schianto nella notte ha spezzato la vita di Annunziata Mele, 22 anni, originaria di Acerra. L’incidente è avvenuto oggi, 10 settembre, poco dopo l’1.45 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio.

L’episodio successo nella notte a Torre del Greco

La giovane viaggiava come passeggera su una Honda Transalp guidata da un 38enne di Napoli, quando la moto si è scontrata violentemente con una Alfa Mito condotta da un 28enne.

L’impatto è stato devastante: sbalzata dalla sella, la ragazza ha perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarla.

Il centauro, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto, invece, ha riportato solo lesioni lievi ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma della 22enne è stata sequestrata in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria per l’autopsia; sequestrati anche i due mezzi coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, la motocicletta avrebbe centrato in pieno l’Alfa Mito, colpendola all’altezza dello sportello lato guidatore. Resta ora da chiarire un punto decisivo: chi avesse la precedenza in quel tratto di strada teatro della tragedia.