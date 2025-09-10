Vesuvio Live

Nasce Turris United: il popolo di Torre del Greco chiamato a raccolta per la rinascita dei corallini

Set 10, 2025 - Michele Massa

Torre del Greco non si arrende. Dopo l’amara esclusione della Turris da ogni campionato nella stagione in corso, un gruppo di cittadini, tifosi e realtà associative ha deciso di dare vita a un nuovo progetto: Turris United.

La presentazione ufficiale segna un momento simbolico e concreto: la volontà di far rinascere la storica squadra corallina attraverso un percorso partecipato e inclusivo, che parte dalla memoria sportiva della città per costruire un futuro condiviso.

Nel cuore del nostro progetto c’è la costruzione di una nuova identità sportiva e sociale, che parte dalla storia della Turris per immaginare un futuro condiviso, aperto e inclusivo – si legge nella visione pubblicata sul sito appena inaugurato.

Una rinascita dal basso

L’obiettivo dichiarato è la rinascita della Turris, ma non soltanto dal punto di vista calcistico: Turris United intende diventare un laboratorio sociale e culturale, capace di coinvolgere cittadini, tifosi, associazioni, scuole e realtà locali in un percorso collettivo.

Le attività già in programma

Tra le iniziative messe in campo ci sono:

  • eventi culturali e sportivi,
  • incontri pubblici con la comunità,
  • laboratori educativi per i giovani,
  • attività di coinvolgimento sociale.

Un calendario di appuntamenti che ha l’obiettivo di tenere viva la passione, ma anche di usare lo sport come strumento di crescita e di coesione per l’intera Torre del Greco.

Cosa serve per il futuro

Per trasformare questo sogno in realtà, però, serve il contributo di tutti. Turris United lancia quindi una vera e propria chiamata all’azione:

  • sostegno economico per attività e iniziative,
  • volontari per l’organizzazione degli eventi,
  • diffusione del messaggio,
  • partecipazione attiva della comunità.

Abbonamenti e sostegno diretto

Sul sito ufficiale, all’indirizzo turrisunited.it/sostieni, è già possibile dare un contributo concreto al progetto. Sono previste due modalità di partecipazione:

  • un abbonamento a cifra fissa, pensato per chi vuole sostenere stabilmente il percorso,
  • una donazione libera, per chi desidera contribuire secondo le proprie possibilità.

Entrambe le formule hanno lo stesso obiettivo: alimentare un sogno che appartiene a tutta Torre del Greco.

L’apertura del sito rappresenta il primo passo di un cammino lungo ma ambizioso: riportare i colori corallini al centro della vita sportiva e sociale della città.

La Turris è caduta, ma Torre del Greco è pronta a rialzarla. Insieme.

Sport Torre del GrecoTurris Calcio
Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".