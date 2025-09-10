Nasce Turris United: il popolo di Torre del Greco chiamato a raccolta per la rinascita dei corallini
Set 10, 2025 - Michele Massa
Torre del Greco non si arrende. Dopo l’amara esclusione della Turris da ogni campionato nella stagione in corso, un gruppo di cittadini, tifosi e realtà associative ha deciso di dare vita a un nuovo progetto: Turris United.
La presentazione ufficiale segna un momento simbolico e concreto: la volontà di far rinascere la storica squadra corallina attraverso un percorso partecipato e inclusivo, che parte dalla memoria sportiva della città per costruire un futuro condiviso.
“Nel cuore del nostro progetto c’è la costruzione di una nuova identità sportiva e sociale, che parte dalla storia della Turris per immaginare un futuro condiviso, aperto e inclusivo” – si legge nella visione pubblicata sul sito appena inaugurato.
Una rinascita dal basso
L’obiettivo dichiarato è la rinascita della Turris, ma non soltanto dal punto di vista calcistico: Turris United intende diventare un laboratorio sociale e culturale, capace di coinvolgere cittadini, tifosi, associazioni, scuole e realtà locali in un percorso collettivo.
Le attività già in programma
Tra le iniziative messe in campo ci sono:
- eventi culturali e sportivi,
- incontri pubblici con la comunità,
- laboratori educativi per i giovani,
- attività di coinvolgimento sociale.
Un calendario di appuntamenti che ha l’obiettivo di tenere viva la passione, ma anche di usare lo sport come strumento di crescita e di coesione per l’intera Torre del Greco.
Cosa serve per il futuro
Per trasformare questo sogno in realtà, però, serve il contributo di tutti. Turris United lancia quindi una vera e propria chiamata all’azione:
- sostegno economico per attività e iniziative,
- volontari per l’organizzazione degli eventi,
- diffusione del messaggio,
- partecipazione attiva della comunità.
Abbonamenti e sostegno diretto
Sul sito ufficiale, all’indirizzo turrisunited.it/sostieni, è già possibile dare un contributo concreto al progetto. Sono previste due modalità di partecipazione:
- un abbonamento a cifra fissa, pensato per chi vuole sostenere stabilmente il percorso,
- una donazione libera, per chi desidera contribuire secondo le proprie possibilità.
Entrambe le formule hanno lo stesso obiettivo: alimentare un sogno che appartiene a tutta Torre del Greco.
L’apertura del sito rappresenta il primo passo di un cammino lungo ma ambizioso: riportare i colori corallini al centro della vita sportiva e sociale della città.
La Turris è caduta, ma Torre del Greco è pronta a rialzarla. Insieme.