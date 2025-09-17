Si chiama Giuseppe Izzo, 67 anni tra pochi giorni, originario di Torre del Greco. Da ieri mattina di lui non si hanno più notizie: sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca subacquea.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando il compagno di immersione – con cui si era tuffato alle 8 dalla spiaggia libera accanto al lido Bikini, in località Baia Verde – non lo ha più visto riemergere.

Inizialmente ha atteso qualche minuto, pensando a una scelta volontaria di trattenersi più a lungo sott’acqua, poi ha chiesto aiuto.

Come riportato anche da Il Mattino, sul posto sono arrivati per primi gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno subito coinvolto la centrale operativa di Napoli.

Da quel momento si è attivata una vasta macchina dei soccorsi: sommozzatori dei Vigili del Fuoco, unità navali della Guardia Costiera e, a supporto, elicotteri partiti da Pontecagnano e Pescara. Le ricerche, proseguite fino al tramonto, non hanno però dato alcun esito.

Con il passare delle ore è cresciuta l’angoscia dei familiari, accorsi sulla spiaggia di Castel Volturno. La Guardia Costiera mantiene prudenza, ma le speranze di ritrovare Izzo vivo si riducono sempre più: l’autonomia delle bombole era di poco superiore alle tre ore e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe immerso senza pallone di segnalazione. L’ipotesi prevalente è quella di un malore improvviso a circa tre metri di profondità.