LUTTO/ Addio a Giuseppe Izzo, trovato senza vita il corpo del sub disperso a Castel Volturno

Torre del Greco in lutto per Giuseppe Izzo, il sub scomparso il 16 settembre scorso da Baia Verde è stato ritrovato morto questa mattina in mare.

È morto Giuseppe Izzo, il sub scomparso a Castel Volturno

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Giuseppe Izzo, il sub di Torre del Greco di cui non si avevano notizie da giorni.

Il corpo senza vita dell’uomo, 66 anni, è stato ritrovato nelle acque di Castel Volturno, nella zona di Baia Verde, dove si era recato lo scorso 16 settembre per una delle sue abituali immersioni.

Cordoglio anche dal sindaco Luigi Mennella

La notizia, che ha scosso profondamente la comunità torrese, è stata confermata anche dal sindaco Luigi Mennella, che in un messaggio di cordoglio ha espresso vicinanza ai familiari: “Apprendiamo con profondo dispiacere del ritrovamento in mare nella zona di Castel Volturno del corpo privo di vita di Giuseppe Izzo, il sub nostro concittadino di 66 anni di cui non si avevano notizie dallo scorso 16 settembre, quando – da ciò che riportano gli organi di informazione – si sarebbe recato nella zona di Baia Verde per una delle sue abituali immersioni”.

Per giorni si erano susseguite le ricerche da parte della Capitaneria di Porto e dei volontari, nella speranza di un epilogo diverso. Purtroppo, l’esito ha confermato i timori più gravi.

La vita spezzata dalla sua più grande passione: il mare

Giuseppe Izzo era conosciuto in città per la sua grande passione per il mare, che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Un uomo legato alla sua comunità, stimato da amici e conoscenti, che ora lo ricordano con affetto e dolore.

Torre del Greco si stringe attorno alla famiglia Izzo in queste ore difficili, in un abbraccio collettivo che testimonia quanto forte fosse il legame tra Giuseppe e la sua terra. Il mare, che per lui era casa e libertà, lo ha portato via troppo presto, lasciando un vuoto profondo.