TiGusto, il meglio della gastronomia a casa e da asporto anche la domenica: “Basta stress in cucina”

TiGusto, la gastronomia al centro di Torre del Greco

C’è un luogo, a pochi passi dal centro storico di Torre del Greco, dove il tempo sembra fermarsi davanti al profumo dei piatti di una volta.

Si chiama TiGusto, ed è molto più di una gastronomia: è un progetto nato dall’esperienza trentennale nel mondo della distribuzione alimentare e dalla voglia di restituire alle famiglie la genuinità della cucina partenopea.

Dopo anni trascorsi tra cucine e supermercati, le due “anime” di TiGusto, Dario Balestrieri e Massimo Montesarchio, si sono unite per immergersi nella tradizione gastronomica napoletana, riscoprendo i sapori che hanno fatto grande questa terra.

Un progetto vincente, da “scudetto”

L’idea di base non era aprire l’ennesimo locale che dispensa cibo pronto in vaschetta e panini dozzinali a chi va di corsa in pausa pranzo, ma un vero e proprio progetto “da scudetto”, vincente: qualità delle materie prime, prodotti a chilometro zero, piatti cucinati al momento e prezzi accessibili a tutte le famiglie.

Un richiamo alla “vittoria” non casuale: il legame con il territorio non è soltanto gastronomico ma anche calcistico, con l’azzurro del Calcio Napoli che dipinge sulla casacca di Dario la sua mentalità vincente.

Piatti caldi, cucinati al momento: dallo “scarpariello” alle ricette di pesce

Da TiGusto non troverete solo piatti pronti esposti in vetrina. La filosofia è chiara: cucinare espresso per mantenere intatta la freschezza e l’anima dei sapori. Basta aspettare pochi minuti e un primo piatto come lo “scarpariello” – con il pomodoro del Vesuvio, basilico e formaggio romano – arriva fumante, pronto da portare a casa.

Lo stesso vale per una frittura di pesce, croccante e dorata, che difficilmente si riuscirebbe a replicare in casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Il menù abbraccia i grandi classici della tradizione, dalla pasta e patate alle melanzane a funghetti, ma sa anche sorprendere con proposte innovative come gli gnocchi agli agrumi o i ravioli cozze e limone.

Senza dimenticare le verdure di stagione grigliate, preparate con cura per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto.

La Box Domenicale: un pranzo pronto per tutta la famiglia

Un’idea semplice e geniale, nata in occasione della festa della mamma, è diventata uno dei cavalli di battaglia di TiGusto: la Box Domenicale. Un menù completo per quattro (o più) persone – con primo, secondo, contorno, pane, acqua o vino e, nelle festività, anche il dolce – a un prezzo fisso di 49,99 euro per la versione di terra e 59,99 euro per quella di mare.

Una soluzione che ha già conquistato tante famiglie torresi e non solo nel periodo estivo (ideale da condividere sulla spiaggia) e che garantisce una giornata di gusto e comodità anche durante o dopo le passeggiate fuori porta autunnali: basta passare all’orario concordato per ritirare il pranzo già pronto, oppure ordinare a domicilio e riceverlo comodamente a casa.

Un modo per vivere la domenica in serenità, senza rinunciare al piacere di un pasto ricco e curato nei dettagli, come quello delle mamme o delle nonne.

E se si è in tanti? Nessun problema: lo staff di TiGusto realizza box personalizzate su misura per cene tra amici, feste improvvisate o semplicemente serate in compagnia.

Innovazione e tradizione, a casa e “sotto casa”

Il cuore di TiGusto è proprio questo: unire la tradizione e la buona cucina partenopea con un pizzico di innovazione, offrendo soluzioni pratiche e veloci per chi non ha tempo (o voglia, o pazienza) di cucinare ma non vuole scendere a compromessi con la qualità.

Il locale offre anche consegne a domicilio, a casa o sul posto di lavoro, grazie a Deliveroo, Alfonsino e a un collaboratore dedicato.

Un servizio che diventa prezioso soprattutto d’inverno, quando pioggia e traffico rendono difficile uscire di casa. Per chi invece preferisce passare di persona, c’è la comodità di un ampio parcheggio, ai piedi della SS. Annunziata, a pochi metri di distanza.

E per chi vuole fermarsi un po’ di più, Ti Gusto mette a disposizione piccoli tavoli snack per degustare una frittura di pesce o un piatto caldo direttamente sul posto.

Ma non solo: TiGusto è anche la classica “salumeria” di un tempo, con affettati di qualità e scaffali forniti con pasta, sughi pronti, bibite e tanto altro. E se non si ha voglia di un piatto cucinato la tradizione napoletana ci ricorda che si possono fare delle ottime “marenne”, con pane fresco, l’eccezionale mozzarella di bufala, una selezione di salumi di prima scelta e con una scelta di contorni da sgranare gli occhi e farsi venire l’acquolina in bocca.

Un punto di riferimento nel cuore di Torre del Greco

Aperto dalle 7:30 del mattino fino a sera (21:00-21:30, con possibilità di prolungare su richiesta), Ti Gusto è diventato in poco tempo un punto di riferimento per chi cerca sapori autentici senza rinunciare alla comodità.

Che sia per un pranzo veloce, una cena improvvisata, una domenica in famiglia o una serata tra amici, il motto è sempre lo stesso: “mangiare bene, come una volta, con la qualità di sempre e la freschezza del momento.”

Gastronomia TiGusto, dove si trova e contatti

TiGusto si trova in via Circumvallazione 122 a Torre del Greco, vicino alla scuola Nazario Sauro e a due passi dal parcheggio della Santissima Annunziata.

Tel. 392 5424574

Facebook: Tigusto

Instagram: tigusto_gastronomia

TiGusto su Deliveroo

TiGusto su Alfonsino