Acqua, scuola di Benevento vince premio per l’uso responsabile: giornata a Torre con il sindaco Mastella

A Torre del Greco il primo “Acea Acqua Edu Camp”: dai giovanissimi parte l’educazione al consumo responsabile di acqua.

“Acea Acqua Edu Camp” al Circolo Nautico di Torre del Greco

Una vittoria che unisce educazione, sostenibilità e orgoglio campano. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado “De La Salle” di Benevento si sono aggiudicati il premio nazionale del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, promosso nell’ambito del progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025”.

Il riconoscimento è arrivato grazie a un cortometraggio creativo e coinvolgente realizzato dagli alunni, che hanno saputo raccontare con originalità il valore dell’acqua e l’importanza del suo uso consapevole.

La vittoria ha aperto loro le porte dell’“Acea Acqua Edu Camp”, ospitato nella marina di Torre del Greco: il primo camp nazionale dedicato all’educazione idrica che unisce formazione, sport e divertimento.

Un progetto che cresce sulle ali della sostenibilità

“Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025” è il percorso formativo nato dalla collaborazione tra Acea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha coinvolto oltre 11.100 studenti di sei regioni italiane, permettendo loro di seguire corsi online e visitare più di 40 impianti gestiti dal Gruppo Acea.

In Campania l’adesione è stata particolarmente significativa: quasi 2.400 ragazzi hanno preso parte alle attività grazie al lavoro delle società idriche del gruppo, Gesesa e Gori.

Al termine del percorso, le scuole hanno partecipato al contest nazionale e regionale realizzando cortometraggi sul riuso e sul risparmio idrico, mettendo in pratica quanto appreso.

Torre del Greco capitale del consumo responsabile

Il premio ai giovani beneventani ha trovato la sua cornice nella marina di Torre del Greco, dove i ragazzi stanno vivendo due giornate di sport e formazione.

Attraverso la vela hanno imparato le regole della navigazione e il lavoro di squadra, scoprendo al tempo stesso come il mare e l’acqua vadano rispettati e protetti.

Un’esperienza unica, che ha coniugato educazione ambientale e divertimento, trasmettendo ai più giovani l’importanza di comportamenti sostenibili, del rispetto per gli ecosistemi e della gestione responsabile delle risorse naturali.

Le istituzioni al fianco della scuola

All’evento erano presenti il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, insieme ai vertici di Gesesa e Gori, le due società idriche campane del Gruppo Acea, e l’assessore alla Pubblica Istruzione di Torre del Greco Mariateresa Sorrentino.

A sottolineare il valore del progetto è stato l’Amministratore Delegato di Acea Acqua, Enrico Pezzoli: “Il progetto ‘Acea Scuola Educazione Idrica’ rappresenta per noi un impegno concreto nella promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale tra le giovani generazioni e la partecipazione di oltre 11.100 ragazzi, delle diverse scuole italiane, dimostra l’interesse e l’efficacia di questo percorso formativo che unisce educazione, innovazione e attenzione al valore dell’acqua”.

“Acea si adopera quotidianamente per garantire la tutela di questa importante risorsa. È fondamentale che anche le persone, a partire dai più giovani, siano impegnate nella costruzione di un futuro più responsabile. Siamo orgogliosi di poter supportare progetti che contribuiscano a formare cittadini consapevoli e impegnati per il futuro del nostro pianeta.”

“Consumo responsabile, un plauso ai dirigenti”

Non sono mancate le parole di soddisfazione di Oreste Di Giacomo, presidente di Gesesa: “Come presidente di Gesesa, gestore del servizio idrico integrato per la città di Benevento e per altri 20 comuni del Distretto Sannita, mi preme ringraziare Acea per la progettualità messa in campo con l’obiettivo di rafforzare la comprensione per il valore e per il rispetto dell’acqua”.

“Un particolare plauso deve essere rivolto alla dirigenza ed ai docenti dell’Istituto ‘De La Salle’ di Benevento che hanno avuto la sensibilità di cogliere quest’opportunità di partecipazione ad un’iniziativa di altissimo valore civico; e non per ultimo, un grande apprezzamento per i veri protagonisti, ovvero gli alunni, i quali con fantasia e gioia ci consegnano questo insegnamento da attuare sin da subito.”

“Acea Acqua Edu Camp”: uno sguardo al futuro

Il progetto “Acea Scuola Educazione Idrica” proseguirà anche nell’anno scolastico 2025-2026, estendendosi a tutte le regioni italiane. Il nuovo ciclo offrirà contenuti multimediali arricchiti, quiz interattivi e nuove tematiche legate al mondo idrico, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti.

L’esperienza dei ragazzi del “De La Salle” diventa così un esempio di come la scuola possa trasformarsi in laboratorio di cittadinanza attiva, dove il sapere incontra l’impegno civico e la creatività dei più giovani si traduce in un messaggio forte: l’acqua è una risorsa preziosa, da custodire e difendere insieme.