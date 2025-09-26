Tensostruttura riparata in poche ore, Mennella: “Chi l’ha lasciata nel degrado per anni, ora fa demagogia”

Già riaperta la tensostruttura La Salle: intervento lampo per la riparazione. In poche ore numerosi attacchi all’amministrazione sull’impianto recentemente interessato da importanti lavori: ma il sindaco non ci sta e risponde duramente.

Riaperta la tensostruttura, danni riparati in poche ore

È durata poche ore la chiusura della tensostruttura La Salle, interdetta agli allenamenti nel pomeriggio di ieri a causa dello scollamento della parte calpestabile tra i campi da gioco e i corridoi laterali.

Immediato l’intervento della ditta che aveva realizzato di recente i lavori di riqualificazione dell’impianto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: sollecitata dall’ente, ha ripristinato in tempi record la piena funzionalità della struttura.

Già questo pomeriggio le società che utilizzano il polifunzionale — Sporting Club Torregreco, Real Torre del Greco CS, Ginnastica Veseva, Parco Città e Hinna Mac 82 — potranno riprendere regolarmente gli allenamenti.

Il punto sugli impianti sportivi

L’occasione ha permesso di fare il punto sull’intero panorama degli impianti sportivi cittadini. Il vicesindaco Michele Polese sottolinea come “proprio oggi ha riaperto ufficialmente anche lo stadio Amerigo Liguori, dove procedono i lavori di riqualificazione nella zona della tribuna Strino”.

“Fino a domenica ospiteremo le rappresentative italiane di calcio dei medici che si contendono la Coppa Italia di categoria, iniziativa promossa dalla nostra consigliera delegata allo sport Valentina Ascione”.

“Parallelamente, proseguono spediti i lavori di completamento del palazzetto e della piscina comunale in viale Europa, segno dell’attenzione concreta che questa amministrazione riserva alla pratica sportiva”.

Il sindaco: “Hanno abbandonato la struttura, ora fanno demagogia”

Sul ripristino della tensostruttura interviene anche il sindaco Luigi Mennella: che evidenzia come quanto accaduto dimostri la differenza tra gestione concreta e demagogia: “Quanto abbiamo assistito in queste ore – sottolinea il primo cittadino – è la dimostrazione più evidente della demagogia che circonda l’ambiente torrese”.

“E questo a partire da chi si erge ad ‘eroe’ dall’opposizione e invece, complice delle precedenti esperienze amministrative della città, aveva di fatto ridotto la tensostruttura La Salle ad un colabrodo, che si trasformava in piscina ad ogni giornata di pioggia e che, a causa di un involontario effetto-serra, durante le giornate di caldo riduceva il vecchio terreno di gioco in una sorta di pista di pattinaggio, con tutti i pericoli del caso per gli atleti e gli inevitabili danni economici per le società sportive”.

“Ancora una volta, invece, questa amministrazione si è fatta carico dei problemi e ha lavorato semplicemente per risolverli nel più breve tempo possibile”,