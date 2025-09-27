Torre del Greco, al via i lavori per la riqualificazione della Litoranea

A partire da oggi, 27 settembre, sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Torre del Greco. Il progetto, molto atteso dai cittadini, mira a rinnovare questa importante arteria cittadina, rendendola più sicura e fruibile per residenti e turisti.

Al via la riqualificazione della Litoranea

Per consentire l’avvio dei cantieri, sono state introdotte modifiche alla viabilità: il primo tratto della Litoranea sarà soggetto a divieto di sosta e a senso unico di marcia in direzione Napoli-Torre Annunziata. Le modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di restauro e miglioramento delle infrastrutture.

Il vicesindaco Michele Polese, responsabile dei lavori pubblici, ha seguito personalmente il cantiere, assicurando il rispetto dei tempi e la qualità dell’intervento. La riqualificazione prevede il miglioramento delle strutture esistenti, la creazione di nuove aree pedonali e l’ammodernamento delle infrastrutture per rendere il lungomare più vivibile e attrattivo.

Nonostante i disagi temporanei, il progetto rappresenta un passo importante per lo sviluppo della città e il rilancio turistico di Torre del Greco. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni degli agenti di polizia locale per garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Un intervento fondamentale per il futuro del nostro lungomare e per l’intera comunità.