Nuovo piano rifiuti a Torre del Greco, nelle zone “difficili” fine del porta a porta: arriva il ritiro di prossimità

Torre del Greco cambia passo nella gestione dei rifiuti con il nuovo piano che ha preso il via a partire dal 28 settembre.

Nuovo piano rifiuti a Torre del Greco: zone diverse, regole diverse

Con il riaffidamento del servizio di igiene urbana a Velia Ambiente, sulla base di un nuovo piano industriale, prende il via un sistema di raccolta rifiuti riorganizzato che unisce tecnologia, nuovi mezzi e un ritorno alla raccolta di prossimità in alcune aree della città, accanto al sistema “porta a porta” che continuerà a funzionare nella maggior parte del territorio.

La vera novità riguarda l’introduzione di 18 punti di prossimità, dislocati in quartieri strategici e accessibili h24 grazie a contenitori hi-tech. I cittadini potranno conferire i rifiuti differenziati utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario Tari a qualsiasi ora del giorno.

Un metodo pensato per rendere il servizio più flessibile e ridurre disagi in quelle zone dove il porta a porta ha mostrato criticità.

In quali zone si passa alla raccolta di prossimità

Ma distese di bidoni e rifiuti a terra, nell’idea dell’amministrazione, anche qui dovrebbero continuare a restare un lontano ricordo: stando al piano redatto dal comune e che sarà in vigore almeno fino al 2029, gli eco-punti tecnologici saranno il luogo di deposito per varie zone della città: da viale Castelluccio a largo S. Giuseppe alle Paludi, passando per via Montedoro e traversa Garzilli, via Previcella e via Lago d’Averno, fino all’area di via Lamaria (con più punti di riferimento) e via Ruggiero.

Saranno inoltre servite, con questo sistema, le zone di località Monticelli e via Pisani, così come gli abitanti di via delle Margherite, via di sotto ai Camaldoli, via Montagnelle e traversa Cavallo.

Stesso discorso lungo traversa Viuli, via Mortelle nei pressi della chiesa di Postiglione e nella zona di via Ponte della Gatta e via Sannazzaro, fino al parcheggio di via On. C. Mazza.

A questi si aggiungono due postazioni nell’area portuale, a presidio di un nodo nevralgico della città. In totale una rete capillare che copre quartieri popolosi, zone periferiche e aree di collegamento, con l’obiettivo di garantire maggiore comodità e continuità nel conferimento. Maggiori dettagli saranno forniti dall’ente di Palazzo Baronale nei prossimi giorni.

Mezzi più ecologici, trasbordi lontani dalle strade

Parallelamente, restano attive le isole ecologiche intelligenti già presenti sul territorio e viene cancellato definitivamente il vecchio sistema del trasbordo dei rifiuti in strada: i conferimenti avverranno soltanto in aree autorizzate, senza più interferenze con la quotidianità dei cittadini.

Velia Ambiente ha inoltre annunciato l’impiego di automezzi nuovi di fabbrica e l’esordio di veicoli elettrici, che saranno utilizzati soprattutto per lo spazzamento durante feste e manifestazioni in zone a traffico limitato. Proprio lo spazzamento rappresenta un altro pilastro del piano: sarà gestito in maniera autonoma rispetto alla raccolta, così da garantire maggiore efficienza e una città più pulita.

Un cambiamento che segna un punto di svolta per Torre del Greco: novità che ora andranno al “banco di prova” della quotidianità in modo da capire se tale svolta possa essere positiva in maniera determinante per uno dei settori più discussi della città del corallo.