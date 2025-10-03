Torre del Greco dal 6 ottobre iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Il Sindaco Luigi Mennella del Comune di Torre del Greco ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno in corso. Da lunedì 6 a giovedì 16 ottobre sarà possibile presentare le domande attraverso il Portale Genitori, la piattaforma online già utilizzata negli anni precedenti.

Come accedere al servizio di refezione scolastica

Come spiegato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale e firmato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda, gli utenti già registrati potranno accedere alla propria area personale per confermare o aggiornare i dati.

I nuovi utenti dovranno invece effettuare la registrazione esclusivamente tramite SPID o CIE del genitore o tutore. Il termine per l’invio delle domande è fissato per il 16 ottobre, oltre non sarà più possibile accedere al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, salvo successive comunicazioni.

Pasti equilibrati ed inclusivi: attenzione ad intolleranze e credo religioso

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di garantire un pasto equilibrato e sicuro, puntando alla qualità del servizio e alla massima inclusività. Particolare attenzione è infatti riservata agli alunni con esigenze alimentari specifiche, grazie a un sistema che consente la personalizzazione del pasto in base a motivi sanitari o etico-religiosi. Inoltre, l’introduzione delle agevolazioni legate all’indicatore ISEE (per redditi inferiori a 10.633 euro).

Il servizio mensa come lo scorso anno sarà nuovamente affidato alla ditta Sagifi e prenderà il via a partire da mercoledì 22 ottobre, salvo imprevisti.

Le parole dell’assessore Mariateresa Sorrentino

“Anche quest’anno – spiega l’assessore Mariateresa Sorrentino – prosegue l’impegno dell’amministrazione per cercare di attivare in tempo utile ed in modo efficiente i servizi alle scuole. Nonostante tutte le emergenze affrontate negli ultimi mesi, l’ufficio pubblica istruzione ha profuso ogni possibile sforzo per garantire il servizio di refezione nel mese di ottobre, così come ci siamo impegnati a fare negli ultimi anni. Ringrazio vivamente il dirigente del settore Gaetano Camarda e soprattutto tutto l’ufficio per l’instancabile e appassionato lavoro”.