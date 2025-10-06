Clipper, il bar con la vera anima torrese: caffè “popolare” a 1 euro e terrazza urbana in centro

Nel cuore pulsante di Torre del Greco, a pochi passi dalla movida cittadina, c’è un bar che porta con sé l’anima del mare e la voglia di convivialità: il Clipper Arts Coffee.

A gestirlo ci sono Fabio Grandioso e sua moglie Anna Rita, una coppia che ha deciso di investire nel centro cittadino dando nuova linfa a un’attività già radicata, arricchendola con idee fresche e uno spirito accogliente.

Spirito nuovo per un progetto vincente: il Clipper Arts Coffee

Fabio, con un passato da rappresentante di bibite, conosce bene il mondo della ristorazione: “Vincenzo (il vecchio proprietario) era un mio cliente quando facevo il fornitore – racconta – poi ho deciso di buttarmi anch’io in un lavoro a contatto con il pubblico”.

Una scelta che si è rivelata vincente: il Clipper oggi è una vera e propria terrazza urbana, sempre piena di clienti che scelgono di fermarsi per un caffè, un aperitivo o una pausa rilassante.

Il caffè del Clipper: un’istituzione tra i bar di Torre del Greco

Se c’è un prodotto che identifica il Clipper Arts Coffee, quello è senza dubbio il caffè. Non un caffè qualunque, ma un espresso che i clienti definiscono “il più buono della zona”, grazie a una miscela che si distingue per aroma e intensità.

E la cosa sorprendente è il prezzo: solo un euro, una scelta che Fabio rivendica con orgoglio. “È un caffè popolare, con un prezzo accessibile a tutti”.

Un gesto che conquista la fiducia dei clienti, molti dei quali frequentano il bar più volte al giorno, rendendolo un punto di riferimento. Ed insieme al caffè è possibile gustare un buon cornetto, per completare la “ricarica”: croissant sfornati sia di mattina, per una dolce colazione, sia la sera per una “coccola” prima di tornare a casa.

Un locale che parla di mare

Entrando nel Clipper, si ha subito la sensazione di trovarsi all’interno di una cabina di comando. Timoni, salvagenti, corde, elementi decorativi che richiamano il mondo marittimo fanno da cornice a un bancone vivace, sempre animato dal via vai di clienti e dall’energia dello staff. “Abbiamo visto il tema mare come nostro – spiega Fabio – Torre del Greco è città di mare e di marittimi, era giusto legare il locale a questa identità”.

All’esterno, invece, c’è la “terrazza Clipper”, uno spazio che si affaccia sulla strada, ideale per vivere la socialità in pieno centro.

Un dehor di cui Fabio rivendica, anche qui con orgoglio, la scelta: “Sono spazi che rendono la città viva, punti d’incontro tra il via vai della strada, la frenesia, e la necessità di prendersi una pausa. Il nostro dehor è una terrazza urbana sulla vita torrese”.

Fitness e innovazione: al Clipper si cura il corpo e la mente

Il Clipper Arts Coffee porta avanti anche un’eredità particolare: quella del mondo del fitness. L’ex titolare, infatti, era legato al mondo delle palestre, e così Fabio e Anna Rita hanno voluto continuare questa linea offrendo barrette e drink proteici che attirano tanti sportivi, soprattutto nei momenti prima o dopo l’allenamento.

Non mancano poi gli energizzanti a prezzi davvero popolari, dal gusto tropicale o al melograno, apprezzati dai più giovani per la loro leggerezza. Un’idea che strizza l’occhio a chi cerca alternative sane senza rinunciare al piacere della pausa.

Aperitivi speciali e creatività: il cocktail “Blu”, colore del mare

Se il caffè è il cuore della proposta, l’aperitivo è l’anima creativa del Clipper. Anna Rita ha ideato un cocktail particolare, il “Blu”. In un posto così, non poteva esserci nome diverso per la specialità della casa, ispirata al mare: una miscela di Blue Curaçao, Red Bull Blue Edition e Malibu che colpisce sia per colore che per intensità. “È una bomba – scherza Fabio – non è proteico, ma sicuramente lascia il segno”.

E chissà che in futuro non arrivi davvero l’idea di un aperitivo proteico, già lanciata come “provocazione” che potrebbe diventare un’innovazione nel panorama locale.

“Si sta aperti finché c’e voglia di stare insieme

Il Clipper apre le sue porte ogni giorno dalle 8 alle 13 e dalle 15 fino a mezzanotte, con chiusura posticipata nel weekend: “Fino a quando c’è voglia di stare insieme”, spiega Fabio.

Una filosofia che ben descrive lo spirito del locale: non solo un bar, ma un punto d’incontro dove la comunità si ritrova, dal caffè del mattino all’ultimo drink della notte.

Martedì pomeriggio è l’unico momento di pausa per Fabio e Anna Rita, che al di là del lavoro hanno anche trovato un equilibrio familiare dietro al bancone, tra battute e complicità.

Il Clipper come simbolo di città viva

Con la sua identità marittima, la sua terrazza sempre animata e la sua offerta che spazia dal caffè popolare agli aperitivi creativi, il Clipper Arts Coffee rappresenta oggi un “diorama” della Torre del Greco più vera: un luogo in cui passato e presente si incontrano, dove la socialità si nutre di sapori, sorrisi e legami.

In un mondo che cambia e si rinnova, il Clipper Arts Coffee si afferma così come un porto sicuro: un approdo quotidiano, familiare e autentico, in cui ogni cliente si sente parte di un viaggio condiviso.

Clipper Arts Coffee, dove si trova e contatti

Il Clipper si trova in via Vittorio Veneto 8, nei pressi delle poste centrali e di tante attività commerciali.

Facebook: Clipper Arts Coffee

Instagram: clipperartscoffee