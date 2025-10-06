NOTTE SACRA – Torre omaggia San Vincenzo Romano, è festa dal 9 al 14 ottobre: il programma completo

La città di Torre del Greco si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità: la Notte Sacra 2025, un evento che intreccia fede, cultura e partecipazione civile nel nome di San Vincenzo Romano, il parroco Santo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Nel segno di San Vincenzo: torna la Notte Sacra a Torre del Greco

La manifestazione è stata presentata sabato 4 ottobre presso la sede della Banca di Credito Popolare, partner storico dell’iniziativa. Il presidente Mauro Ascione ha aperto i lavori ricordando come la Notte Sacra non sia solo un evento religioso, ma anche una preziosa occasione di promozione territoriale, capace di attrarre visitatori e rafforzare il senso di comunità.

Il sindaco Luigi Mennella ha parlato con emozione del proprio legame con San Vincenzo Romano: “Il Santo continua a darmi energia anche nel mio lavoro quotidiano. Torre del Greco è una città bellissima, ma anche molto complicata: essere qui stamattina significa continuare ad attingere forza dal nostro parroco santo”.

A seguire, Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, ha richiamato l’attenzione sul valore della pace, tema centrale di questa edizione: “Vorrei che tutti gli eventi abbiano come sfondo la pace. Non avremmo mai pensato di vivere in giorni così drammatici”.

Poi un pensiero per Torre del Greco e per il benessere comune”La nostra città, grazie a San Vincenzo, ha un’aura di sacralità: oggi calchiamo le pietre su cui è passato un santo, bisognerebbe rispettarle anche solo per questo”.

Protagonisti i giovani delle scuole: il plauso delle istituzioni

Un aspetto fondamentale sarà il coinvolgimento dei giovani: oltre 900 bambini delle scuole primarie e 500 studenti delle medie e delle superiori parteciperanno alle attività. Don Giosuè ha sottolineato come la memoria del Santo venga custodita proprio attraverso le nuove generazioni, a cui sarà distribuito anche un libro illustrato dedicato alla sua figura.

La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, ha evidenziato l’importanza educativa dell’evento, legandolo anche alle iniziative solidali dei giovani: “Vorrei che gli oratori tornassero ad essere luogo dove imparare il vivere comune, come è stato per la nostra generazione. Oggi ci sono alcune iniziative eccellenti, anche qui a Torre del Greco, dove i giovani stanno sperimentando la solidarietà”.

“I ragazzi di quest’epoca stanno dimostrando di avere grande potenziale, coscienza e sensibilità, lo stiamo vedendo in queste settimane con le marce per la pace a Gaza”.

L’orgoglio del presidente Nocerino: un programma immenso, tra fede e cultura

Il presidente del Comitato organizzatore, Vincenzo Nocerino, ha definito la Notte Sacra “non una carovana di eventi, ma un’esperienza di popolo”. Un’esperienza che culminerà con la solenne processione del 14 ottobre, quando le reliquie del Santo torneranno a percorrere le strade della città accompagnate dalla Banda ACMT.

Il programma si preannuncia ricchissimo: musica, mostre d’arte, itinerari spirituali e archeologici, iniziative culturali, spettacoli teatrali, concerti sacri e popolari. È il presidente Nocerino ad esporlo nei dettagli, diviso per “percorsi” in un insieme di esperienze che abbracceranno la città sotto tutti i suoi aspetti, nel solco del parroco santo.

Un mosaico di appuntamenti che mira a coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini alle famiglie, fino agli anziani, facendo risuonare ancora oggi l’attualità del messaggio di San Vincenzo Romano: umiltà, impegno civile e amore per la comunità.

La Notte Sacra, che si aprirà il 9 ottobre con le scuole primarie, si conferma così un evento centrale per Torre del Greco, capace di unire memoria, spiritualità e futuro in un’unica grande festa cittadina.

Notte Sacra 2025: il programma completo degli eventi

Musica

11 ottobre 2025

Note di strada | Spettacoli musicali itineranti | Centro storico

Palazzo Vallelonga BCP | Luigi Esposito in “Portami a vedere il mare” Concerto per pianoforte.

Ospite Anna Rita Di Pace, violino | ore 18:30

Largo Santissimo | Lisa Iovane & Folk Band | ore 20:00

Via Roma | El Camino del Alma | ore 20:00

Via Diego Colamarino, Via Roma, Palazzo Baronale: “Giovani in itinere” | Forum dei Giovani di Torre del Greco | ore 20:00

La Notte delle Radici | Festival di Ritmi e Suoni del Sud – II edizione | Piazza Santa Croce | ore 19:30

Presenta Imma Pirone

“San Vincenzo Romano, ‘o core scavezo” | reading musicale di Vincenzo Nocerino con Enzo Perna, Gina Perna,

Giovanni Mauriello, Anna Ferrigno, Carmine De Luca, Rita Di Somma e Red Coral Gospel.

Promenade a Sud | con la partecipazione straordinaria di Giovanni Mauriello

Passione Live con Irene Scarpato (Suonno d’Ajere), Simona Boo (99Posse), Maldestro, Dario Sansone (Foja),

Francesco Di Bella (24Grana) e la partecipazione straordinaria di Ebbanesis, Enzo Gragnaniello & Piero Gallo, Raiz

InCanto Sacro | Concerti e spettacoli nelle chiese | Centro storico

Parrocchia S. Maria del Carmine

“Maria ne La Buona Novella di De André” | Simone Pagano | ore: 21:00

“Serenata a Maria” | Ass. Prometeo, Simone Pagano & co. | ore: 22:00

Parrocchia SS. Annunziata

“Armonie celesti” Concerto per organo | M° Attilio Parisi | ore: 19:30

“Sulle orme di San Vincenzo Romano” | Laboratorio Teatrale Laudato Sì | ore: 20:30

San Filippo Neri

“Sincopecunto: Ritmi e Riti antichi” | Enzo “Tammurriello” Esposito, Antonio Quartuccio e Mario Guarino | ore: 18:30

San Giuseppe Calasanzio

“Laudate Dominum” Concerto di musica sacra per soli, coro e organo | Ass. Jubilate Deo | ore: 19:00

SS. Addolorata

“Tra Maria e San Vincenzo Romano” | Magma | ore: 21:00

Parrocchia S. Maria di Portosalvo

“Note di Santità” | Voce ‘e Fede | ore: 19:30

12 ottobre 2025

La Notte delle Radici | Festival di Ritmi e Suoni del Sud – II edizione | Piazza Santa Croce | ore 22:00

Etnica Ditirambo & Friends

Arte

11 ottobre 2025 dalle ore 17:00

Torre in vetrina tra Arte e Artigianato | Vetrine artistiche | V edizione

Centro storico | Angolo Divino

L’arte degli hobbisti | Esposizione di artigianato | Via Roma | Ass. HobbyArt

I fiori di San Vincenzo Romano | Esposizione di artigianato e giochi antichi |

I° Vico Giardino del Carmine | Ass. Un filo che ci lega, Carlo Boccia

11 e 12 ottobre 2025

Volto di Popolo | San Vincenzo Romano nell’arte dei Madonnari Notte Sacra 2024

Via Diego Colamarino | Piazza Santa Croce | Angolo Divino

MAV – Mostra d’Arte Visiva all’Aperto | Esposizione d’arte contemporanea

Via Diego Colamarino | Piazza Santa Croce | Forum Giovani Torre del Greco

Tracce di un cammino | Mostra santini antichi

Chiesa San Filippo Neri | Angolo Divino

Devozioni torresi | Mostra cammei e arte sacra

Sede Notte Sacra | Incisori torresi del cammeo

Le mani del quartiere | Mostra presepiale

Parrocchia S.M. del Carmine | Gruppo SullasciadellacometA

Le Botteghe tardo-barocche | Mostra statue dello scultore Verzella

Parrocchia S.M. del Carmine | Angolo Divino

Mani unite per i ragazzi | Mercatino solidale

Chiesa SS. Assunta | Oratorio Don Bosco

Preghiera

10 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce

Ore 18:30 | Celebrazione eucaristica e benedizione del nuovo busto di San Vincenzo Romano

realizzato dal Maestro Antonio Sorrentino per la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

11 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce | Ore 18:00 | Santa Messa

Casa di San Vincenzo Romano | Ore 24:00 | Santa Messa e Adorazione eucaristica notturna

per la pace nel mondo

12 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce

Ore 08:00 | Lodi mattutine e a seguire Santa Messa e bacio della reliquia di San Vincenzo Romano

Ore 17:30 | Camminata di fraternità per la Via del Santo

(raduno in Casa San Vincenzo Romano e arrivo in piazza Santa Croce)

Ore 18:30 | Solenne Celebrazione Eucaristica nella festa liturgica di San Carlo Acutis con i ragazzi

e i giovani dell’oratorio “Don Bosco” e animazione a cura del Coro della Basilica di Santa Croce

Ore 19:30 | Testimonianze e condivisione con Oratori e Gruppi giovanili parrocchiali

13 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce

ore 18:30 | Santa Messa

ore 19:30 | Adorazione Eucaristica Vespro e Benedizione

14 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce

Ore 18:30 | Concelebrazione eucaristica

presieduta da Mons. Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli

con il rito dell’Ammissione ai Sacri Ordini del Diaconato e del Presbiterato del seminarista

Andrea Sorrentino. Animazione liturgica a cura del Coro Cittadino di Torre del Greco

diretto dal M° Vincenzo Nocerino

A seguire

processione con le reliquie di San Vincenzo Romano per le strade del Centro Storico

Via B. V. Romano, Corso Umberto, Piazza Luigi Palomba, Via Piscopia, Via Salvator Noto, Via Comizi,

Largo Costantinopoli, Via Comizi e rientro in Basilica.

La Banda ACMT accompagnerà la processione, direttore M° Raimondo Esposito.

Cultura

9, 10 e 13 ottobre 2025

Presentazione libro per bambini “San Vincenzo Romano, il prete dell’umiltà del cuore”

durante le giornate dedicate alle Scuole Primarie

Basilica di Santa Croce | dalle ore 09:30

11 ottobre 2025

Ciclo-pedalata turistica

Centro Storico | Free Spirits on Tour e Wesuvio | dalle ore 09:30

Percorsi della Notte Sacra | Itinerari spirituali, storici e archeologici

Chiese, Ipogei, Palazzi e Musei del Centro Storico

Basilica di Santa Croce | Percorsi di Lava | GAT | dalle ore 17:00

Chiesa di San Michele Arcangelo e SS. Sacramento – Ipogeo delle Anime | GAV | dalle ore 18:00

Parrocchia S. Maria del Principio – Grotta della Madonna | Wesuvio | dalle ore 19:00

Parrocchia SS. Annunziata – Chiostro SS. Trinità | Laboratorio Laudato Si | dalle ore 19:30

Parrocchia S.M. del Carmine | Rosario Innocenti | dalle ore 19:30

Casa di San Vincenzo Romano | Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis | dalle ore 17:00

Palazzo Baronale | Stefania Esposito e Dino Marrazzo | dalle ore 18:30

Museo del Corallo | Istituto d’Istruzione Superiore Francesco Degni | dalle ore 18:00

Bambini e giovani

11 ottobre 2025

Piccoli alla Notte Sacra | Percorso esperienziale per famiglie con bambini

Centro Storico | Bestway Animation | dalle ore 17:00

12 ottobre 2025

GEN-Z Fest | Contest giovani emergenti

Piazza Santa Croce | Forum Giovani di Torre del Greco | ore 21:00

Scuole

9, 10 e 13 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce e Casa di San Vincenzo Romano | dalle ore 09:30

Uscita didattica nel solco di San Vincenzo Romano | Scuole Primarie

11 e 12 ottobre 2025

Chiesa SS. Assunta | dalle ore 17:00

Mostra “Allegramente, con animo grande, Dio ci pensa” | Scuole Primarie

11 ottobre 2025

Centro Storico | dalle ore 17:00

Notte Sacra degli Studenti 2025 | Scuole Secondarie II grado

Istituto Statale Cristoforo Colombo

“I viaggi delle coralline torresi: tra mare, corallo e fede” | Via Comizi

Liceo Scientifico Alfred Nobel

“Gli studenti protagonisti tra musica, storia e scienza” | Grotte di Santa Croce e Chiesa SS. Assunta

Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis

“I giovani testimoni della memoria” | Casa di San Vincenzo Romano

“Radio De Bottis on the road” | Centro Storico | dalle ore 17:30

Istituto d’Istruzione Superiore Francesco Degni

“Visite guidate ABI è cultura!” | Palazzo Vallelonga BCP | ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00

“Laboratori aperti” | Museo del Corallo | ore 18:00-22:00

“Sfilata di moda” | Via Roma | ore 19:00

“Tableau Vivant” | Parrocchia S.M. del Carmine | ore 19:30

“Servizio Hostess” | Basilica di Santa Croce, Parrocchia S.M. del Carmine, Museo del Corallo | ore 18:00-22:00

“Visite guidate” | Parrocchia S.M. del Principio | ore 18:00-22:00

14 ottobre 2025

Basilica di Santa Croce | dalle ore 10:00

Omaggio musicale e canoro a San Vincenzo Romano | Scuole Secondarie I grado