Premio Fratelli De Filippo: a Torre del Greco il meglio del teatro e del cinema partenopeo

Torre del Greco ha celebrato sabato 4 ottobre l’edizione 2025 del Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo, con la premiazione per la sezione teatro e cinema nella cornice elegante dell’Hotel Casa Rossa.

Il meglio del teatro e del cinema campano al Premio Fratelli De Filippo

Un evento che, anno dopo anno, rinsalda il legame tra la città e la grande tradizione teatrale partenopea, omaggiando la memoria dei tre fratelli che più di ogni altro hanno incarnato la Napoli dell’arte, dell’umanità e dell’impegno civile: Eduardo, Peppino e Titina.

Fondato e presieduto da Salvatore De Chiara, il Premio è oggi un punto di riferimento per il panorama culturale campano, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco, della Fondazione Eduardo De Filippo e della Banca di Credito Popolare.

Alla cerimonia, introdotta da momenti di grande intensità artistica e partecipazione, hanno preso parte istituzioni, attori, poeti e personalità del mondo della cultura, confermando il respiro internazionale e la vocazione comunitaria dell’iniziativa.

Il teatro si abbraccia con l’ambiente e la pace

Quella del 2025 è stata un’edizione dal forte valore simbolico, dedicata alla memoria di Grazia Raia, ambientalista e animalista che ha fondato il Corpo GAV – Guardie Ambientali Volontarie – e che ha fatto della tutela dei fragili e dell’amore per la natura la missione della sua vita. “Amare gli animali è sintomo di una sensibilità superiore e di un amore incondizionato verso l’altro, umano e non”, ha ricordato con emozione Salvatore De Chiara, che ha voluto dedicare il Premio alla moglie scomparsa.

Presente alla serata anche Maria Procino, storica consulente della famiglia De Filippo, insieme a Laura Tibaldi De Filippo, moglie di Luigi, mentre Luisa De Filippo, figlia di Luca, ha inviato un messaggio video di saluto.

Tutti i nomi dei premiati

Nella sala della Casa Rossa, avvolta dalle onde del mare, sotto la presidenza onoraria dell’attore Ernesto Mahieux, si sono avvicendati i premiati delle varie categorie, applauditi dal pubblico per talento e sensibilità.

Per la categoria Eccellenze sono stati insigniti Nunzia Schiano, Gianfelice Imparato, Pia Lanciotti, Gina Perna, Maria Bolignano, Antonella Cioli, Susy Del Giudice, Luca Saccoia, Teresa Del Vecchio, Antonio Grosso e Giorgio Pinto.

La sezione Giovani Talenti ha visto protagonisti Lorenzo Fantastichini, Gina Amarante, Luigi Zeno, Paco De Rosa, Domenico Pinelli, Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Fernanda Pinto, a testimoniare l’attenzione costante del Premio verso le nuove generazioni.

Un Premio che ha valorizzato, tra gli altri, numerosi interpreti che con rinnovata passione ed intensità interpretativa hanno saputo far rivivere i personaggi delle storiche commedie dei De Filippo nelle nuove versioni televisive che nelle ultime stagioni hanno tenuto incollati alla TV milioni di spettatori: segno di un linguaggio, quello di Eduarto, Peppino e Titina, che resiste al tempo e alle generazioni.

L’impegno civile e per l’ambiente, l’anima immersa nella poesia

I Premi Speciali del Corpo GAV sono stati assegnati al Generale Marcello Marrucci, Daniela De Donno e Giovanna D’Amodio, per l’impegno profuso in campo civile e professionale.

A collaborare alla riuscita della manifestazione, numerose figure del panorama artistico e organizzativo locale, con la partecipazione della poetessa Anna Giordano, di Miriam Candurro, presidente onoraria della Giuria Poesia, e di Massimo Abbate, attore e regista, presidente della sezione in lingua napoletana.

L’ottava edizione del Premio Fratelli De Filippo ha confermato la sua vocazione di crocevia tra arti, impegno e memoria collettiva: un’occasione per ricordare che la cultura non è soltanto spettacolo, ma una forma di amore verso la città, un modo per tenere viva la luce di quei maestri che hanno insegnato al mondo intero come la poesia e il teatro possano ancora parlare al cuore delle persone.