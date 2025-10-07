Mercatorre, arriva la XX edizione: vintage, esposizione d’arte, street food e un dj set “condiviso”

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, che quest’autunno celebra un traguardo importante: la ventesima edizione.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre (dalle 17:00 alle 24:00) e domenica 19 ottobre (dalle 10:00 alle 22:00), nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Mercatorre, “doppia stella” per la festa torrese del vintage: ecco l’edizione numero 20

Nata come mercato alternativo e diventata col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage.

Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

Spazio all’arte contemporanea con la collettiva al CoBar

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca.

Più di venti artisti — tra pittori, fotografi e illustratori — esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Tra i partecipanti figurano Onofrio Falco, Katya Calabrese, Alessia Auricchio, Francesco Avvisati, Franz Sangiovanni, Frasefo, Elena Rapicano, Maria Serpe, Salvatore La Rocca, Giuseppe Nocerino, Ylenia Zeno, Annapaola Raia, Nicolò Carotenuto, Maria Paola Marino, Andrea Cozzolino, Giuseppina Gaudino, Nello Vanacore, Peppe Del Gatto, Daniele Pirozzi e Martina Tammaro.

Musica e street food: la festa è servita

Novità di questa edizione è l’iniziativa Mercatorre Open Decks, pensata per dj, collezionisti e appassionati di vinili: domenica 19 ottobre, dalle 16:00 alle 22:00, chiunque potrà salire in console e proporre il proprio dj set, grazie alla strumentazione messa a disposizione dall’organizzazione.

Un’occasione per condividere la passione per la musica analogica e creare una colonna sonora collettiva per la due giorni più creativa dell’autunno torrese.

Mercatorre continua a essere molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

Un evento da vivere con gli occhi, le orecchie e la pancia: immancabili gli stand di street food che anche in questa ventesima edizione completeranno l’offerta per tutti gli appassionati del vintage e non solo.