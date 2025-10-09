Spacciatori incensurati, quarto arresto a Torre. Il 22enne: “Non lavoro, ho bisogno di soldi”

Nell’ambito dei controlli anti-droga, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato un ragazzo a Torre del Greco: si tratta del quarto fermo effettuato in pochi giorni nei confronti di spacciatori incensurati e insospettabili.

Spacciatori incensurati: quarto arrestato a Torre del Greco

Si ripete una dinamica ormai nota alle forze dell’ordine di cittadini che si improvvisano spacciatori. La modalità è sempre la stessa: ci si muove a piedi, in auto o in sella a uno scooter e si percorrono le strade della propria zona. L’obbiettivo è quello di consegnare la dose pattuita in precedenza sui social o via smartphone. Il punto di incontro è deciso all’ultimo momento e la droga non è mai molta. Poche dosi addosso così da bypassare l’arresto per spaccio e superare il controllo delle forze dell’ordine “rischiando” solo una segnalazione alla Prefettura perché consumatore di droghe.

L’ultimo caso è stato registrato a Torre del Greco. Verso l’una e trenta di notte i carabinieri della sezione radiomobile locale in via Lava Troia, all’angolo con via Litoranea, hanno notato un’auto con a bordo due ragazzi ed hanno provveduto a fermarla per dare il via ad un controllo. I ragazzi si sarebbero mostrati subito agitati, soprattutto a causa del forte odore di marijuana proveniente dalla vettura.

L’autista è risultato pulito mentre il passeggero aveva in tasca un involucro con all’interno 10 grammi di marijuana. Si tratta di un 22enne, da poco disoccupato, che avrebbe deciso di vendere droga per mantenersi in questo periodo di difficoltà economica.

“Soltanto per racimolare qualche soldo, perché al momento non lavoro” – avrebbe raccontato ai carabinieri. La perquisizione è stata estesa nell’abitazione del ragazzo e nella sua cameretta i militari hanno trovato altri 19 grammi della stessa sostanza stupefacente. La marijuana era sulla scrivania già pronta per essere venduta. Il 22enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.