Telecamere e foto-trappole in azione a Torre: “pizzicati” gli incivili, 20 multe tra centro e Litoranea

Nuova stretta contro gli incivili dei rifiuti a Torre del Greco. Una ventina di verbali sono stati elevati nei confronti di cittadini e commercianti sorpresi dalle telecamere mentre sversavano rifiuti in modo irregolare, violando l’ordinanza sindacale che regola tempi e modalità del conferimento.

Rifiuti a Torre del Greco, multe a raffica grazie alla videosorveglianza

A individuare i trasgressori è stata la sezione videosorveglianza-annonaria della Polizia Municipale, diretta dal dirigente Gennaro Russo, nell’ambito dei controlli intensificati disposti dall’amministrazione del sindaco Luigi Mennella con l’avvio del nuovo piano di raccolta cittadino.

Le “foto-trappole” mobili, posizionate nei punti più critici della città, hanno immortalato diversi utenti intenti a lasciare sacchetti fuori orario o nei luoghi non consentiti. In altri casi, a fornire prove decisive sono state le telecamere del sistema comunale di videosorveglianza.

Pedane di legno abbandonate, scarti depositati nel parcheggio

Tra i verbali più significativi, quello elevato a un commerciante del centro, sorpreso a lasciare all’esterno del proprio negozio alcune pedane in legno usate come supporto per la merce, poi abbandonate come rifiuti.

Ancora più grave l’episodio avvenuto al parcheggio Palatucci, dove un titolare di un’attività della periferia è stato ripreso mentre scaricava, all’esterno della mini-isola ecologica e senza utilizzare la tessera sanitaria, un grande saccone contenente scarti di giardinaggio.

Controlli dal centro alla periferia, la municipale: “Non ci fermeremo”

Altri cittadini sono stati identificati grazie alle targhe dei veicoli riprese dalle telecamere mobili installate lungo via Montagnelle e via Torretta Fiorillo, due delle aree maggiormente colpite dagli abbandoni illeciti.

Dal comando di Polizia Municipale fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di stanare chi continua a sporcare la città ignorando regole e senso civico. Un messaggio chiaro che parte dalla politica ed attraverso gli strumenti di sorveglianza anche remota diventa ammenda anche economica: a Torre del Greco è il momento di dire basta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.