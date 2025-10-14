Pasticceria Di Cristo, 50 anni di amore e dolcezza: domenica 19 ottobre grande festa aperta alla città

Mezzo secolo per chi ha fatto la storia della pasticceria torrese: Di Cristo, lo storico locale di corso Avezzana, spegne 50 candeline e lo fa con una domenica aperta alla città, per ringraziare i clienti storici e dare una possibilità di “assaggio” a chi ancora non l’ha mai fatto in questi cinque decenni.

Pasticceria Di Cristo, da 50 anni un punto di riferimento per la pasticceria torrese

Cinquanta anni di storia, di impasti e di famiglia. Di sacrifici, sorrisi, notti trascorse tra profumi di zucchero e mandorla, e mattine in cui la città si svegliava col sapore inconfondibile delle sfogliatelle calde.

La Pasticceria Di Cristo compie mezzo secolo di vita, e domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 17.30 aprirà le sue porte – e il suo cuore – a tutta Torre del Greco per festeggiare insieme ai cittadini un traguardo che è molto più di un anniversario: è una dichiarazione d’amore alla tradizione, al lavoro e alla città.

Fondata nel 1975 da Antonio e Anna Di Cristo, la storica pasticceria nacque quasi per scommessa, al ritorno di Antonio da un periodo di lavoro sulle navi, come tanti torresi. “Papà decise di tornare a Torre del Greco, sposare mamma e aprire la sua attività. Tutto in poche settimane, con l’entusiasmo e il coraggio di chi crede nei propri sogni”. Così, oggi si festeggiano nozze d’oro doppie: quelle tra Antonio ed Anna e quelle tra la pasticceria e la comunità torrese.

Da allora, il nome Di Cristo è diventato sinonimo di dolce artigianalità, portando avanti un sapere che oggi appartiene alla seconda generazione, con Salvatore e Mariano (Luigi all’anagrafe) alla guida del laboratorio di famiglia.

“Come se fosse ieri”: la soglia della pasticceria Di Cristo è una macchina del tempo delle emozioni

Cinquant’anni dopo, lo spirito è rimasto lo stesso: la produzione è ancora interamente artigianale, e molte delle lavorazioni si fanno rigorosamente a mano, come una volta. “Le attrezzature moderne ci aiutano, ma certe cose non si possono automatizzare: il tocco umano, la manualità, la cura nei dettagli fanno la differenza”, spiega Salvatore.

È un principio che attraversa tutta la filosofia della Pasticceria Di Cristo, da sempre fedele alle ricette tradizionali torresi che hanno portato in alto l’arte dolciaria cittadina ma capace di interpretarle con una sensibilità contemporanea. Ogni dolce racconta una storia, e ogni storia profuma di casa.

È l’impagabile esperienza di tornare indietro nel tempo, palpabile nei profumi della pasticceria, quelli che trapelano dalle porte del laboratorio, dall’arredamento che richiama ad un tempo che fu, fatto di domeniche in famiglia e partite alla radio, con i marchi storici dei cioccolatini, delle paste e dei biscotti da mangiare “di nascosto”, delle sorprese della nonna e i liquori di papà.

Anni ’90: con l’Associazione Pasticcieri Torresi di cui Antonio Di Cristo era presidente. Al centro, l’allora sindaco Antonio Cutolo.

La scelta di restare autentici

In un tempo in cui molti scelgono la via più facile dell’industria o del prodotto standardizzato, i fratelli Di Cristo hanno deciso di rimanere autentici, custodendo il valore di un mestiere che si tramanda solo con l’esperienza. “Oggi è difficile trovare manodopera qualificata, ma noi continuiamo a credere nel lavoro artigiano. Facciamo tre giorni di lavoro in uno, ma lo facciamo con amore” racconta Salvatore, con quella schiettezza che sa di laboratorio e di farina.

L’attività si trova a due passi dal centro di Torre del Greco, nella zona della Vesuviana, un quartiere popoloso e vivo che da decenni riconosce nella Pasticceria Di Cristo un punto di riferimento.

Chi arriva da fuori può parcheggiare comodamente presso il Parcheggio Ferrovia di Piazza Martiri d’Africa, a pochi metri dal locale.

Di Cristo: la “tradizione” ad ogni occasione

Ogni giorno si sfornano, babà, code d’aragosta, cornetti, cassate, e tanto altro. Poi gli appuntamenti fissi, certezze incrollabili: i susamielli e il panettone a Natale, la pastiera a Pasqua, i dolci per i giorni dei morti, le torte moderne per i compleanni e le ricorrenze, i semifreddi perfetti per l’estate, preparati con materie prime di qualità e mani esperte, frutto di cinquant’anni di dedizione.

La festa del 19 ottobre sarà un modo per ringraziare la città e tutti coloro che, nel tempo, hanno condiviso un pezzo di strada con la famiglia Di Cristo. E chi non l’ha ancora condiviso è sempre in tempo a farlo, perché la seconda generazione non ha alcuna intenzione di fermarsi: chissà che quella del 19 ottobre non sia la “prima occasione” per tante nuove generazioni di golosi!

L’invito aperto a tutti: domenica 19 ottobre, ore 17.30, le “doppie” nozze d’oro dei Di Cristo

Un appuntamento aperto a tutti, tra musica, dolci e un grande momento di comunità. Durante la serata è previsto l’arrivo di Monsignor Alfonso Punzo per la benedizione degli sposi e dell’attività, in occasione anche delle nozze d’oro di Antonio e Anna, segno di un legame che unisce la storia privata alla memoria collettiva della città.

Seguiranno un buffet, la torta celebrativa e momenti di intrattenimento musicale con DJ Set, in un clima familiare e festoso.

“È una festa di famiglia, ma anche della città – spiega Salvatore –. Dopo cinquant’anni vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato e invitare chi non ci conosce ancora a scoprire cosa significa davvero la pasticceria artigianale”.

Un invito a entrare, assaggiare, ricordare. E a celebrare insieme una Torre del Greco che continua, con orgoglio, a impastare tradizione e futuro.

Pasticceria Di Cristo, dove si trova e contatti

La storica pasticceria si trova in Corso Avezzana, 62, Torre del Greco (Na). Parcheggio disponibile presso piazza Martiri d’Africa.

Facebook: Pasticceria Di Cristo

Tel 081 882 5370 – 347 4568004

Aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 20.30, orario continuato. Chiusura settimanale il martedì e la domenica pomeriggio.