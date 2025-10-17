La staffetta sui diritti “Luigi Bellocchio” fa tappa a Torre: corteo della pace tra Santa Croce e Villa Ciaravolo

Per il secondo anno consecutivo, Torre del Greco si prepara ad accogliere una tappa della staffetta sui diritti “Luigi Bellocchio”, manifestazione giunta alla nona edizione e realizzata in collaborazione con il laboratorio dei bambini e delle bambine di San Giorgio a Cremano.

La staffetta sui diritti “Luigi Bellocchio” arriva a Torre del Greco

L’iniziativa coinvolge complessivamente 23 comuni e quest’anno celebra i 36 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui propri diritti e sul valore della pace.

La staffetta, partita da San Giorgio a Cremano, attraverserà i territori dei comuni aderenti, portando con sé simboli e messaggi di solidarietà. A Torre del Greco la tappa è prevista per lunedì 20 ottobre: a partire dalle ore 9, le autorità e gli studenti si concentreranno in piazza Santa Croce per accogliere la delegazione proveniente da Sant’Anastasia, che ha ospitato la tappa di venerdì 17 ottobre.

Corteo tra Santa Croce e Villa Ciaravolo: il programma della giornata

I ragazzi del comprensivo Sauro-Morelli, accompagnati da tamburi e sbandieratori, guideranno un breve percorso pedonale fino al cinema Corallo, dove si raduneranno le delegazioni di tutte le scuole partecipanti.

Qui un giovane messaggero di Sant’Anastasia consegnerà l’inno alla pace e alla promozione dei diritti alla città, mentre in villa sarà acceso il braciere della pace con le apposite fiaccole.

Alle 10 prenderà avvio il programma nella sala del Corallo, con l’inno nazionale e i saluti del sindaco Luigi Mennella e delle autorità di Sant’Anastasia.

Le scuole presenti all’evento

Le scuole presenti – Don Milani, Leopardi, Angioletti, De Nicola-Sasso, Don Bosco-D’Assisi, Sauro-Morelli, Falcone-Scauda, Mazza-Colamarino e l’istituto ospite di Sant’Anastasia – si esibiranno con performance dedicate ai diritti e alla pace.

“La chiave – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino – non chiude, ma apre. Apre strade, scuole, parchi, spazi di gioco, ma soprattutto i cuori, le mani che si tendono e i sogni dei bambini”.

La tappa di Torre del Greco si concluderà con l’appuntamento alla prossima tappa di Meta, mercoledì 22 ottobre, alla quale parteciperà una delegazione della città, proseguendo così il percorso di condivisione e consapevolezza sui diritti dei più giovani.