Torre del Greco si tinge di rosa: domenica la marcia per la prevenzione del tumore al seno

Sarà una “marcia rosa” per sensibilizzare verso la prevenzione del tumore al seno quella che domenica 19 ottobre attraverserà numerose città d’Italia tra cui anche Torre del Greco.

Prevenzione del tumore al seno, domenica la “marcia rosa”

Un’ondata rosa attraverserà le strade d’Italia per ricordare a tutte le donne – e non solo – l’importanza della prevenzione.

Torna anche quest’anno la Pittarosso Pink Parade, la grande camminata solidale organizzata in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, che sostiene la ricerca contro i tumori femminili.

Un evento che, oltre al valore sportivo, è diventato un simbolo di partecipazione civile, con migliaia di persone unite dallo stesso obiettivo: promuovere la consapevolezza, sostenere la ricerca e incoraggiare la diagnosi precoce come strumento di vita.

Il percorso a Torre del Greco

La manifestazione coinvolgerà decine di città italiane ed anche Torre del Greco sarà protagonista di una tappa tutta sua, con una passeggiata che unisce solidarietà, benessere e bellezza del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica mattina 19 ottobre, con partenza alle ore 10.30 da Villa Ciaravolo, nel cuore della città.

Il percorso si snoderà tra le vie del centro storico: da via Colamarino e via Salvator Noto, fino a via Roma, attraversando i luoghi simbolo della vita cittadina, per poi fare ritorno in villa comunale Ciaravolo. Da lì, i partecipanti scenderanno le scalinate della villa fino a raggiungere gli ex Mulini Meridionali Marzoli, punto di arrivo della marcia.

Un cammino simbolico, aperto a tutti, che unisce sport e solidarietà in una giornata di festa e impegno civile.

La Pink Parade non è una gara, ma un messaggio condiviso: ogni passo è un gesto concreto di sostegno alla ricerca e un invito a prendersi cura di sé. Torre del Greco, con il suo entusiasmo e la sua partecipazione, sarà parte di questo grande abbraccio nazionale in rosa.