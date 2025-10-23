VIDEO/ Incredibile Giannone: due eurogol contro la Reggina e Nocerina avanti in Coppa
Ott 23, 2025 - Michele Massa
Serata da incorniciare per Luca Giannone, ex Turris e oggi protagonista assoluto con la Nocerina di Franco Fabiano. Al “Granillo” di Reggio Calabria, i molossi si impongono per 3-1 sulla Reggina, staccando il pass per il turno successivo di Coppa Italia Serie D, trascinati da un Giannone in versione deluxe.
Giannone versione pittore, che gol con la Nocerina
Il fantasista napoletano, classe 1989, ha deciso la sfida con due autentici capolavori mancini. Il primo gol arriva su punizione magistrale, con una traiettoria perfetta che si infila all’incrocio dei pali, lasciando immobile il portiere amaranto. Il secondo, ancora più spettacolare, è un bolide dai 30 metri che si insacca sotto la traversa: un’esecuzione da fuoriclasse che ha strappato applausi anche ai tifosi di casa.
Con queste due perle, Giannone conferma di essere uno dei giocatori più tecnici e decisivi della categoria, capace di fare la differenza in ogni momento. Il successo del Granillo rappresenta una grande iniezione di fiducia per la squadra di Fabiano, che continua il suo percorso in Coppa con entusiasmo e convinzione.
La Nocerina sogna in grande, e a guidarla c’è un numero 10 che sa come illuminare le notti di calcio con il suo mancino fatato.