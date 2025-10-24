Vesuvio Live

Torre Viva: il De Bottis celebra i talenti dei suoi studenti tra teatro, lingue e benessere

Ott 24, 2025 - Giuseppe Mennella

Al Multisala Corallo di Torre del Greco è andato in scena Torre Viva, l’evento conclusivo del liceo classico “De Bottis” che ha presentato i progetti realizzati nell’ambito del programma regionale Scuola Viva.

“Torre Viva”: il Liceo De Bottis presenta i suoi progetti alla città

Una mattinata ed una serata di musica, teatro e testimonianze che ha trasformato il palco in un mosaico di esperienze: dallo studio delle lingue all’impegno per la cittadinanza europea, dalle materie STEM ai laboratori dedicati al benessere psicologico degli studenti.

A chiudere il percorso, lo spettacolo teatrale ispirato alla Divina Commedia, reinterpretata in chiave ironica e moderna (oltre che partenopea): un modo per unire cultura classica e creatività, restituendo al pubblico un Dante vivo, attuale, capace di parlare ai ragazzi di oggi.

La DS Spagnuolo: “In campo i talenti dei ragazzi e delle ragazze”

La dirigente scolastica Letizia Spagnuolo ha sottolineato l’importanza del programma, che da dieci anni rappresenta una risorsa preziosa per la scuola: “Scuola Viva offre una grande opportunità di mettere in campo i talenti dei ragazzi”.

Quest’anno abbiamo introdotto anche laboratori innovativi dedicati al benessere psicologico, un’esigenza fondamentale in un momento di fragilità per molti adolescenti. Insegnare ai ragazzi a connettersi con se stessi è oggi più che mai necessario”.

Fare esperienza e creare connessioni: “Il De Bottis è una famiglia”

Il progetto, infatti, non è solo un’occasione per sviluppare competenze, ma anche per rafforzare i legami e il senso di comunità che da sempre caratterizzano il De Bottis. “Noi ci definiamo una famiglia – ha aggiunto la preside – il liceo De Bottis è un sentimento, un luogo dove si costruiscono relazioni che vanno oltre gli anni di studio”.

Applausi scroscianti, cartelloni ed un tifo “da stadio” hanno accompagnato le esibizionioni, segno che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche di incontro, crescita e appartenenza.

Torre Viva ha ricordato a tutti che educare significa anche questo: costruire insieme la bellezza dello stare bene, dentro e fuori le aule.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano