Torre del Greco, lavori conclusi: riapre il plesso Orsi dopo 9 anni

Il plesso Orsi dell’istituto comprensivo Falcone-Scauda a Torre del Greco riapre oggi, 27 ottobre 2025, dopo lavori di messa in sicurezza ed uno stop alle attività durato 9 anni.

Scuola, il plesso Orsi riapre dopo 9 anni

Era l’ottobre 2016 quando la Procura di Torre Annunziata pose sotto sequestro lo stabile di via Lava Troia che ospitava il plesso “G.Orsi” dell’istituto comprensivo Falcone-Scauda, sotto i cui nomi ricadono gran parte delle attività scolastiche della periferia sud di Torre del Greco dalla zona di via del Monte fino ai confini con Torre Annunziata.

Un’area vastissima, popolata e particolarmente dedicata per contesto sociale in cui insiste a cui per 9 anni è stato sottratto un baluardo educativo fondamentale, con genitori costretti a districarsi tra gli spostamenti di classi nelle altre strutture del comprensivo.

Pericolo di dissesto statico fu il motivo della chiusura e del successivo sequestro: poi una querelle giudiziaria che si è protratta fino a far cominciare i lavori agli inizi del 2023 durante gli ultimi mesi della consiliatura guidata da Giovanni Palomba.

Le parole dell’ex sindaco Palomba

“Un giorno di festa meritato ed atteso che resterà scolpito nel cuore di ognuno di noi e che trova nel sorriso e nella contentezza dei ragazzi e delle loro famiglie l’equa ricompensa per anni difficili e di tribolazione”. Con queste parole indirizzate alla Dirigente Scolastica Maria Josè Abilitato l’ex primo cittadino ha voluto dimostrare la propria gioia per un percorso difficile di cui oggi si vede la “luce in fondo al tunnel”.

“I nostri innumerevoli incontri sono stati in alcuni casi caratterizzati da sconforto ed avvilimento per una soluzione che sembrava lontana e complessa, eppure il suo senso di responsabilità, il dialogo con le istituzioni, la dedizione di docenti, personale scolastico, studenti e famiglie ha consentito di imboccare il percorso corretto”. Parole sottoscritte e condivise dall’ex vicesindaco con delega all’istruzione Enrico Pensati.

Langella: “Un impegno mantenuto, la vecchia amministrazione ha svolto un buon lavoro”

“Una emozione indescrivibile per chi , come me, vede realizzare uno dei cardini del proprio impegno politico e sociale : forse quello più atteso”, le parole del consigliere Michele Langella. “Era infatti il 25 maggio 2022 quando insieme al Sindaco Giovanni Palomba e all’ Assessore Enrico Pensati, in una stupenda giornata dedicata alla legalità , annunciammo il finanziamento di circa 2 milioni di euro, con fondi comunali, per la ristrutturazione del plesso Orsi. Da allora tanto lavoro e soprattutto un impegno morale e politico mantenuto, segno del buon lavoro svolto dalla precedente amministrazione”.

Toccherà invece alla nuova amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella sugellare questo momento insieme alla propria squadra, in segno di una continuità istituzionale che anche questa volta ha portato risultati positivi ad un pezzo della città che ha voglia di riappropriarsi dei propri spazi, soprattutto quelli che fanno bene ai più giovani.