Grande festa per la riapertura del Plesso Orsi: “Edificio sicuro e pensato per i bambini”

Grande festa in via Lava Troia per la riapertura del plesso Orsi, la scuola tornata operativa dopo nove anni di inattività grazie agli interventi del Comune di Torre del Greco. L’edificio, composto da dodici aule, è stato riconsegnato alla città alla presenza del sindaco Luigi Mennella, della dirigente scolastica Maria Josè Abilitato, del vicesindaco Michele Polese e di numerose autorità locali.

Le aule saranno equamente divise tra due istituti: sei alla Falcone-Scauda, di cui il plesso fa parte, e sei alla Giampietro-Romano, per accogliere gli studenti rimasti senza sede a causa della momentanea chiusura del plesso di via Antonio De Curtis.

Mennella: “Un giorno di festa per l’istruzione cittadina”

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco Mennella ha sottolineato come l’apertura rappresenti la conclusione di un percorso iniziato dalla precedente amministrazione e portato a termine da quella attuale: “È un giorno di festa per l’istruzione cittadina e per la collaborazione tra le istituzioni scolastiche. In due anni abbiamo intercettato oltre venti milioni di euro da destinare alla riqualificazione delle scuole, con l’obiettivo di restituire presto anche il plesso Romano alla comunità”.

Il plesso Orsi è stato completamente rinnovato con un investimento di circa 1,5 milioni di euro di fondi comunali, che ne hanno garantito l’adeguamento alle più recenti normative in materia di edilizia scolastica.

Un edificio moderno, sicuro ed ecosostenibile

Il vicesindaco Michele Polese ha evidenziato l’alto livello di funzionalità e sostenibilità raggiunto dalla struttura: “Il nuovo plesso è un edificio sicuro, efficiente dal punto di vista energetico e pensato per i bambini. Gli spazi esterni sono stati progettati per consentire attività all’aperto nelle giornate più calde”. Polese ha infine ringraziato gli uffici comunali, in particolare il dirigente Antonio Sarnello, per il lavoro svolto.